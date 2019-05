Carlotta Mantovan, bacio d’amore alla figlia su Instagram

editato in: da

I cavalli, la natura, ma soprattutto l’amore della figlia Stella: Carlotta Mantovan sta riprendendo in mano la sua vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi e su Instagram torna a sorridere.

La giornalista e vedova del grande conduttore, ha superato un anno difficile, segnato dal dolore straziante per la scomparsa di Frizzi. Carlotta ha scelto di vivere nel silenzio e privatamente il suo lutto, sostenuta dalla famiglia, dagli amici più cari e dalla piccola Stella che è diventata il centro della sua esistenza.

Archiviato l’esperienza televisiva di Portobello accanto ad Antonella Clerici, la Mantovan è tornata a dedicarsi alle sue passioni insieme alla figlia. La vedova di Frizzi e la figlia amano stare in mezzo alla natura, come svelano gli scatti pubblicati su Instagram, che raccontano il lento ritorno alla normalità dopo il grande dolore per la perdita di Fabrizio.

L’ultimo scatto immortala Carlotta mentre bacia teneramente la sua bambina. “La mia vita, il mio amore” ha commentato lei, facendo commuovere i follower che non hanno mai smesso di sostenerla e aiutarla dopo l’improvviso addio al conduttore Rai.

L’incontro a Miss Italia, poi un’unione oltre dieci anni e la nascita di Stella, che aveva riempito di gioia Frizzi: l’amore fra Carlotta e Fabrizio è qualcosa di magico, difficile da cancellare. “La normalità, la semplicità è sempre stata una nostra caratteristica – aveva raccontato lei qualche tempo fa, in una delle sue rare interviste -, poca mondanità, da quando è nata Stella zero. Lei è una bambina super, è forte, ha una marcia in più e mi aiuta”.

“Dico solo che ho 35 anni di cui 16 passati accanto a Fabrizio – aveva spiegato la Mantovan a Mara Venier, ospite di Domenica In -. Credo che nessuno di noi si aspettasse un riscontro così da parte del pubblico, spero che lui lo veda. Il futuro? Non ci penso. Vivo alla giornata e penso solo un po’ a domani”.