Frizzi, se oggi Carlotta sorride è (anche) grazie ad Antonella Clerici

editato in: da

Oggi Carlotta Mantovan è tornata a sorridere e si concede qualche giorno di relax in vacanza, in compagnia di una delle sue più care amiche, Antonella Clerici.

Proprio in questo momento, le due conduttrici si trovano in Normandia a godersi un po’ di aria fresca, lontane dal caldo afoso che ha caratterizzato l’estate italiana. Antonella è in vacanza con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Assieme a loro c’è anche la Mantovan che, a quanto pare, si è aggiunta alla famigliola per trascorrere un breve periodo di spensieratezza in compagnia di una delle persone che più le è stata vicina dopo il dramma di un anno e mezzo fa. Insieme, le due donne si sono scattate un bellissimo selfie che la Clerici ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram, ricevendo tantissimi apprezzamenti.

“Io&te nel freddo normanno” – ha scritto l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, a didascalia della foto che vede lei e Carlotta con uno splendido sorriso sul volto. Quel sorriso da cui la Mantovan ha deciso di ripartire, anche per il bene della sua piccola Stella, dopo la tragica scomparsa di suo marito, il compianto Fabrizio Frizzi. Il 26 marzo 2018 l’amatissimo conduttore si è spento, lasciando un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo – e naturalmente nella vita dei suoi cari. Carlotta ha potuto contare sul sostegno di molte persone che si sono strette attorno a lei nel momento più difficile della sua vita, e una di queste è senza dubbio Antonella Clerici.

La conduttrice è stata una grande amica di Frizzi, sentimento che non ha mai nascosto. Più volte ha parlato del forte legame che lei e Carlo Conti avevano stretto con Fabrizio, e che tutti noi abbiamo capito appieno quando, il 6 dicembre 2017, abbiamo assistito al loro commovente abbraccio a La Prova del Cuoco, in occasione del compleanno della Clerici. Quello è stato uno dei momenti più toccanti degli ultimi anni, ed è rimasto nel nostro cuore così come le parole d’affetto che Antonella ha più volte pronunciato nei confronti del suo caro collega.

La loro grande amicizia ha coinvolto anche Carlotta Mantovan, che con la Clerici ha subito stretto un bellissimo rapporto. La conduttrice ha saputo starle vicina nei mesi successivi la morte di Frizzi, con la sua presenza confortante. Oggi, il legame che le unisce è più che mai evidente, ed è proprio grazie ad Antonella – oltre che alla figlia Stella – che la Mantovan ha ritrovato il sorriso.