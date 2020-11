Carlo Conti sta meglio e torna a casa: su Instagram messaggio e sorpresa della moglie

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Carlo Conti è tornato a casa: dopo il ricovero all’ospedale di Careggi a Firenze è stato dimesso, come ha prontamente annunciato ai suoi affettuosi fan su Instagram.

Il conduttore, com’è noto, rientra in quel lungo elenco di vip tv ad aver contratto il Coronavirus: se durante i primi giorni era risultato asintomatico, riuscendo a condurre da casa Tale e Quale Show intervenendo in collegamento, le sue condizioni di salute sono poi peggiorate, con la comparsa dei primi sintomi.

Dopo il peggioramento, Conti è stato trasportato in ospedale, dove si è ripreso velocemente, come aveva annunciato tramite i suoi profili social: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo”, aveva scritto.

E sempre su Instagram ha voluto rassicurare i suoi follower ancora una volta, pubblicando una foto del suo ritorno a casa, accompagnata dalle parole: “Verso casa!!! Home sweet home! Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!”. E poi un post scriptum, un monito per tutti quello che lo seguono: “State attentissimi!!!!”.

Ovviamente il suo post ha fatto incetta di like, commenti e messaggi colmi di affetto da colleghi, amici e fan. E ad attenderlo a casa una bellissima sorpresa: un dolce della moglie Francesca, anche questo condiviso con uno scatto sui social: “Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore!”, ha scritto. E ha continuato aggiungendo: “L’isolamento continua e non ci si può abbracciare. Questa cosa distrugge … Ma sta bene e questo è l’importante!”.

Adesso che Carlo Conti è tornato a casa, è possibile che riesca a condurre l’ultimo appuntamento del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show (anche se al momento non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali dalla Rai).

Nonostante l’assenza del conduttore, la scorsa puntata del programma è riuscita comunque a regalare ai telespettatori momenti di leggerezza e spensieratezza, grazie alla conduzione dei giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con la collaborazione di Enrico Brignano e Gabriele Cirilli.

La squadra però ha sentito la mancanza del padrone di casa, come ha fatto notare il comico: “Carlo mi rivolgo a te che stai a casa – ha detto in puntata Cirilli – te lo dico davanti a milioni di persone, io ti voglio bene quindi torna presto perché tanto qui nessuno riesce a essere tale e quale a Carlo Conti”.