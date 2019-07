Carla Gozzi torna in tv con Cambia con Me e si racconta

editato in: da

Regina d’eleganza e personaggio televisivo: Carla Gozzi è tutto questo e molto altro. L’esperta fashion è pronta a tornare in tv con un nuovo format, aprendo per la prima volta le porte della sua prestigiosa Academy di Reggio Emilia.

Condurrà Cambia Con Me, uno show tutto al femminile dedicato alla rinascita, interiore ed esteriore, di alcune donne. Il programma, in onda da martedì 9 luglio alle 21.10 su Real Time, è una delle tante sfide di Carla Gozzi, che oltre dodici anni fa, in coppia con Enzo Miccio, ha rivoluzionato il modo di vivere la moda sul piccolo schermo.

Nel corso delle sei puntate Carla Gozzi aiuterà altrettante protagoniste a riscoprire il loro lato femminile dimenticato, realizzando un total makeover con l’aiuto di professionisti beauty e styling, ma anche di una equipe medica formata da un chirurgo, un medico estetico e un odontoiatra.

L’abbiamo incontrata per parlare con lei di questo nuovo progetto, di autostima e di un eterno dilemma fashion.

Com’è nata l’idea di Cambia con Me?

Il programma nasce unendo una mia idea con il format Bella più di prima che già esisteva e parlava solamente di chirurgia. Oggi le donne chiedono di essere seguite in ogni aspetto dal punti di vista dell’immagine e il mio mestiere è diventato molto complesso. Cambia con Me è fatto prima di tutto di storie vere che ho vissuto appieno. Queste donne si sono aperte nei miei confronti, mi hanno consentito di entrare nella loro vita e hanno cambiato anche un pezzettino di me che mi sono portata dietro. Dal prima sino alla rinascita le ho viste diventare molto più belle, energiche e forti.

Che donne vedremo in questo programma e quale sarà lo spirito del makeover?

Vedrete ragazze giovani, ma anche donne più mature, tutte unite dal desiderio di rinascita e con un fine unico: vedersi diverse allo specchio e finalmente accettarsi.

La tua carriera è iniziata nel mondo della moda, lavorando con grandi stilisti, come sei arrivata in tv?

Sono arrivata in tv per pura casualità. Lavoravo per una maison italiana e mi contattò una regista televisiva che stava preparando la produzione di un programma. Accadeva 12 anni fa. Lei venne in showroom per vedere i vestiti destinati a Come ti vesti rimase affascinata. Per me era tutto un mondo nuovo. Ricordo la prima serie di Come ti vesti con tenerezza ed è rimasto nel cuore di tante persone.

Come descriveresti la Carla privata, lontano dalle telecamere?

Riservata, con un senso dell’ironia misurato. Rifletto molto e sono alla perenne ricerca d’equilibrio.

Dacci qualche consiglio per l’estate, soprattutto ora che sono iniziati i saldi estivi: cosa indossare assolutamente sotto l’ombrellone?

Adesso un investimento per chi va al mare sono costumi e copricostumi. Il consiglio che do spesso: se il nostro fisico ha qualche difetto, scegliamo costumi con arricciature e decorazioni sui punti critici. In questo modo mitighiamo, perché l’occhio vedrà quello e non il piccolo inestetismo. La seconda regola: per slanciare il fisico il costume deve essere con linee verticali. Infine ci vengono in aiuto i copricostumi, dall’abito estivo al kaftano, utili per la spiaggia e per l’aperitivo.

Ti proponiamo l’eterno dilemma: bikini o costume intero?

Non amo prendere il sole, preferisco shorts o t-shirt, ma quando indosso il costume scelgo quello intero. L’adoro: è più elegante e non è vero che ti abbronzi a pezzi, basta cambiare spesso il modello

I tuoi progetti per il futuro?

Ce ne sono tanti nuovi. Non ne posso parlare perché sono tutti top secret, ma li scoprirete presto.