Cameron Diaz mamma a 47 anni, il dolce annuncio su Instagram

Che amasse la sua privacy non è certo una novità, ma Cameron Diaz questa volta si è davvero superata: la splendida attrice è appena diventata mamma per la prima volta, riuscendo a tenere la sua gravidanza lontana dalle luci dei riflettori. In effetti, nessuno sapeva che la star hollywoodiana fosse in dolce attesa.

“Buon anno nuovo dalla famiglia Madden!” – ha scritto la Diaz sul suo profilo Instagram, in un bellissimo messaggio condiviso anche dal marito Benji – “Siamo felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia Raddix Madden. È riuscita a catturare subito i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia”. La gioia della coppia è ben comprensibile, anche perché forse anche loro non si aspettavano una sorpresa del genere. Cameron Diaz, all’età di 47 anni, è infatti diventata mamma per la prima volta.

Ma anche in questa occasione ha deciso di mantenere il riserbo: oltre a non aver mai rivelato di essere incinta, l’attrice non ha pubblicato foto della piccolina, e ha già annunciato di non aver alcuna intenzione di farlo. “Siamo entusiasti di annunciare questa notizia, ma allo stesso modo sentiamo forte la necessità di proteggere la privacy della nostra bambina. Per questo non posteremo alcuna sua foto, né divulgheremo altri dettagli sul suo conto, a parte il fatto che è veramente bella”. Dovremo insomma accontentarci di sapere che Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori di una splendida piccolina.

La notizia ha sorpreso i tantissimi fan della coppia, soprattutto perché negli ultimi tempi nessuno aveva sospettato che una cicogna fosse in arrivo. Qualche gossip su un eventuale pancino sospetto si era susseguito nei mesi successivi al loro matrimonio, poi più nulla. E invece, ecco la lieta novella. D’altronde, sappiamo bene come Cameron Diaz e suo marito tengano alla loro privacy. Già dall’epoca delle loro nozze, 5 anni fa, i due avevano cominciato a tenere la loro vita privata ben lontana dalle luci dei riflettori.

Poi, nel 2018, l’attrice ha deciso di porre fine alla sua carriera per concentrarsi sulla famiglia. Ritiratasi dalle scene, ha diradato anche le sue uscite pubbliche, tanto che nessuno si era accorto della gravidanza. Fino a poche ore fa, quando la stessa Diaz ha dato l’annuncio della nascita della piccola Raddix.