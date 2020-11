Cambia il palinsesto di Rai 1: slitta lo Zecchino d’Oro di Carlo Conti e Mara Venier

editato in: da

Sembrava essere tutto pronto per la sessantatreesima edizione dello Zecchino d’Oro, storico programma di Rai 1 dedicato ai più piccoli. Qualcosa, però, è andato storto e, stando ad alcune indiscrezioni, lo show per quest’anno non andrà in onda.

Lo Zecchino d’Oro sarebbe, infatti, dovuto iniziare i primi di dicembre 2020, con una serie di dirette pomeridiane, per poi concludersi con la puntata finale in prima serata sotto la guida straordinaria di Carlo Conti, che veste anche i panni di direttore artistico, e Mara Venier. Una coppia di conduttori inedita, estremamente attesa dai telespettatori.

Stando a quanto riportato da Tv Blog, però, l’emergenza sanitaria non permetterebbe lo svolgimento dello show in totale sicurezza per il pubblico, per i conduttori, per tutti coloro che avrebbero dovuto lavorarci e per i bambini che si sarebbero dovuti esibire. A malincuore, così, il palinsesto Rai è stato cambiato.

Non è ancora possibile sapere con certezza quando lo show potrà andare in onda. Probabilmente non prima di maggio del 2021. In dubbio, per il momento, anche la scelta dei conduttori: Carlo Conti e Mara Venier saranno riconfermati alla guida dello Zecchino d’Oro o, come già successo nel caso di Lorella Cuccarini, si opterà per qualcun altro?

In ogni caso, se la notizia venisse confermata, sarebbe la prima volta, in sessantatré edizioni, che la rassegna canora dedicata ai più piccoli, ideata da Cino Tortorella, non sarà proposta al pubblico nel periodo autunnale. Tuttavia, non si tratta dell’unico programma che si è dovuto adattare alla situazione attuale del Paese. Proprio un’altra trasmissione condotta da Carlo Conti, infatti, ha dovuto cambiare le sue consuete modalità di registrazione: Tale e Quale Show.

Il presentatore, nei giorni scorsi, proprio come altri Vip è risultato positivo al Covid-19. In un primo momento, le sue condizioni di salute gli hanno permesso di condurre la trasmissione dalla sua abitazione. Dopo essere stato ricoverato in ospedale ha, però, dovuto lasciare la guida di Tale e Quale Show ai giudici del programma.

Per il momento, né Carlo Conti, che finalmente è potuto tornare a casa, nè Mara Venier, hanno rilasciato dichiarazioni sul futuro dello Zecchino d’Oro. I due confermeranno lo slittamento della rassegna canora e la loro conduzione?