Britney Spears in ospedale: il post del fidanzato

“Stronger” è il titolo di una celebre hit di Britney Spears. E “stronger” è come la definisce il suo fidanzato Sam Asghari, che su Instagram posta una foto di Brit in ospedale, spiegando cosa è successo e facendole gli auguri di una veloce guarigione.

La cantante si è infatti fratturata l’osso del piede ballando. Sam posta una loto foto insieme, un video del gesso e scrive accanto:

Quando rompi qualcosa tendi a guarire più forte di prima, specialmente quando sei la mia ragazza👌 la mia leonessa si è rotta il suo osso metatarsale del piede facendo ciò che ama, ballare 💃 Le auguro il miglior recupero in modo che possa saltare, correre e ballare ancora 💪 #stronger

Britney e Sam sono fidanzati da quattro anni. E la pop star, che negli ultimi anni ha di nuovo affrontato momenti privati difficili, sembra aver trovato accanto a lui la serenità e l’appoggio di cui ha bisogno.

Negli ultimi mesi i fan si sono spesso interrogati sul reale stato di salute della Spears, che spesso sui social è apparsa “alterata”. In realtà gli ultimi post la mostrano felice accanto a Sam, ad allenarsi, coccolarsi o cavalcare insieme nel giorno di San Valentino, quando lui le ha dedicato tenere parole sui social (“Felice quarto San Valentino insieme, mia leonessa”). Per Britney, anima fragile, non c’è cura migliore di chi possa amarla e prendersi cura di lei.