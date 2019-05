Britney Spears, mistero sul suo stato di salute: cosa sta succedendo

editato in: da

Cosa sta succedendo a Britney Spears? Se lo chiedono, ormai da settimane, i fan, dopo il ricovero forzato in una clinica psichiatrica e strane apparizioni su Instagram.

Britney non sta bene: ormai è certo e la situazione, secondo le ultime notizie, potrebbe essere peggiore di quanto sembra. A lanciare l’allarme Larry Rudolph, il manager della star, che ha rilasciato un’intervista a TMZ, spiegando che la Spears potrebbe non esibirsi mai più su un palco.

“Sulla base delle informazioni che ho io, è evidente che non dovrebbe più tornare a fare la sua residency a Las Vegas – ha svelato -. Non in un futuro prossimo e forse mai più”. Parole che fanno capire come la situazione della cantante sia piuttosto complicata. Nei giorni scorsi Britney era stata ricoverata in una clinica psichiatrica, facendo preoccupare i fan, convinti che sia stata internata contro la sua volontà.

La popstar aveva smentito il gossip, affermando di aver scelto autonomamente di allontanarsi dalle scene per prendersi cura di sè stessa, ma poco dopo avrebbe smentito tutto di fronte ai giudici, richiedendo una diminuzione della tutela legale del padre nei suoi confronti.

La questione è spinosa e, in base alle rivelazioni di TMZ, Britney avrebbe accusato il padre di manipolarla e di averla obbligata ad assumere dei farmaci contro il suo volere, spingendola a ricoverarsi in un clinica per la salute mentale. Di certo la Spears non sta affatto bene e i profili social, come hanno denunciato i fan, non sono gestiti più da lei, ma dalla famiglia.

“Non voglio che lavori fin quando non sarà pronta fisicamente e mentalmente – ha svelato il manager -. Se quel momento non arriverà, vorrà dire che non si esibirà mai più. Non ho né il desiderio né la capacità di obbligarla a lavorare di nuovo. Sono qui per lei: se vorrà tornare, le darò il mio parere personale”.

A peggiorare la situazione ci sarebbe la lontananza dei figli, affidati all’ex marito Kevin Federline che, come sottolinea Us Weekly, avrebbe deciso di limitare al massimo gli incontri fra i ragazzi e la madre. “Non le concederà più tempo con loro fin quando non mostrerà miglioramenti – ha svelato una fonte -. Sarà lui a decidere se i figli passeranno più tempo con la mamma”.