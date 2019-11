Briatore risponde alla Gregoraci: la verità su Benedetta Bosi

editato in: da

Flavio Briatore sorprende tutti e svela la verità sul legame con Benedetta Bosi criticato in questi giorni anche da Elisabetta Gregoraci. In questi giorni l’imprenditore è finito al centro del gossip per via del suo rapporto con l’ex miss ventenne. Un legame che è stato commentato anche dall’ex moglie su Instagram con parole piuttosto dure.

Biondissima, studentessa di Giurisprudenza con un futuro da modella, Benedetta Bosi ha ben 49 anni in meno di Briatore. Una differenza d’età che ha scatenato le polemiche e fatto infuriare, a quanto pare, anche la Gregoraci. La showgirl calabrese ha espresso il suo giudizio su Instagram rispondendo alle domande dei fan e affermando che una relazione di questo tipo faceva “rabbrividire”.

Parole dure che erano state seguite da una replica decisa di Benedetta Bosi che su Instagram aveva replicato a chi la criticava affermando: “L’intelligenza non invecchia mai. I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché dopo un lungo silenzio Flavio Briatore ha deciso di dire la sua.

Sulle pagine di Novella 2000 l’imprenditore ha smentito la relazione con Benedetta Bosi definendola solamente “un’amica”. Nonostante le foto pubblicate su Chi in cui i due si baciavano durante una vacanza a Malindi, in Kenya, Briatore ha confermato di essere ancora single.

“Benedetta è solo un’amica – ha detto – poi si fa presto a dire altro”. Flavio ha affermato di aver invitato la modella nel suo resort per una vacanza insieme ad altri amici. “Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi – ha detto, specificando -. Io ci vengo anche per lavorare”.

Nessuna relazione quindi, nonostante il bacio immortalato dai paparazzi anche se le affermazioni della Bosi sembrano confermare la love story. Nel frattempo Elisabetta Gregoraci è volata a Los Angeles con Nathan Falco, il figlio nato dall’amore per Briatore, ma presto tornerà a casa per un confronto faccia a faccia con l’ex marito.

Secondo alcuni gossip la showgirl non avrebbe gradito la nuova relazione con la Bosi soprattutto perché qualche tempo prima era stata criticata da Briatore per via della sua instabilità sentimentale con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore a cui si era legata dopo la fine del suo matrimonio.