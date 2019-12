Briatore fa pace con la Gregoraci e applaude l’ex Heidi Klum

editato in: da

Flavio Briatore fa pace con Elisabetta Gregoraci e applaude su Instagram l’ex Heidi Klum. Per l’imprenditore il Natale è il momento perfetto per ritrovare l’armonia con le donne che ha amato nella sua vita. Al primo posto c’è senza dubbio la showgirl calabrese, sposata nel 2008 e da cui ha divorziato nel 2017. L’ex coppia ha un figlio, Nathan Falco, e ha sempre cercato di proteggerlo dai gossip. Nonostante la rottura Flavio ed Elisabetta sono rimasti uniti per regalare la massima serenità al bambino. Almeno sino a qualche tempo fa.

A turbare gli equilibri è stata Benedetta Bosi, presunta nuova fiamma di Briatore. Vent’anni, una carriera da modella e da studentessa, era stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore nel suo resort in Kenya. La Gregoraci aveva commentato il flirt su Instagram affermando che la differenza d’età fra i due (49 anni), faceva rabbrividire.

In seguito Flavio aveva smentito la love story, ma non era stato più paparazzato in compagnia dell’ex moglie. Qualche giorno fa il colpo di scena: Briatore e la Gregoraci hanno deciso di concedersi un pranzo in compagnia a Monte Carlo, fra risate e complicità. Un incontro raccontato anche dal milionario nelle Stories di Instagram.

Se con Elisabetta è tornato il sereno, Briatore ha recuperato il rapporto anche con un’altra storica ex. Stiamo parlando di Heidi Klum, la top model che è stata legata all’imprenditore dal 2002 al 2004. Quando la figlia della coppia, Leni, è venuta alla luce, i due si erano già lasciati. Nel corso degli anni è cresciuta insieme a Seal, ex marito di Heidi e padre degli altri tre figli, che l’ha adottata.

Se in passato ci sono state tensioni, oggi il legame fra la modella e l’imprenditore è nuovamente forte. Lo dimostra il commento postato da Briatore sotto il video in cui la Klum si scatena sulle note di All I want for Christmas is you di Mariah Carey.