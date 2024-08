Brad Pitt e Angelina Jolie, il figlio Paw dimesso dalla terapia intensiva: “Un lungo percorso”

Paw Jolie-Pitt è ancora in ospedale ma fuori dalla terapia intensiva dopo l'incidente in bici

Fonte: Getty Images Paw Jolie-Pitt

La paura è passata, almeno per adesso, per Paw, il figlio ventenne di Brad Pitt e Angelina Jolie. Il ragazzo era stato ricoverato d’urgenza dopo un incidente con la bici elettrica a Los Angeles. Qualche giorno dopo una fonte esclusiva ha rivelato a People che Paw è stato dimesso dalla terapia intensiva, ma la prognosi sarebbe complessa: inizia un lungo recupero di fisioterapia e cure.

Pax, il figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie in ospedale: come sta

Angelina Jolie stando alle fonti americane non ha mai abbandonato neanche per un istante Paw, ricoverato dal 29 luglio e appena uscito dalla terapia intensiva. Non solo l’attrice ma anche i numerosi fratelli e le sorelle del giovane gli sono accanto in questo momento difficile.

La fonte di People aggiunge che “Pax e sua madre, che è stata al suo fianco durante il recupero in ospedale, sono profondamente grati all’azione rapida e salvavita dei primi soccorsi e per le eccezionali cure mediche ricevute”. Il ragazzo avrebbe subito però traumi che renderebbero il recupero completo lento e delicato. Un momento per la famiglia per rimanere unita, nonostante i pessimi rapporti tra i genitori.

E Brad Pitt? L’attore è impegnato sul set del film per Apple TV sulla Formula 1 ed è passato in super-incognito anche in Italia, da Monza. Al momento non sarebbe con il resto della famiglia, ma l’incidente è avvenuto qualche giorno prima in cui Shiloh, la sorella minore di Paw, avrebbe dovuto comparire davanti a una corte per cambiare il proprio cognome. Ma l’udienza è stata rinviata al 19 agosto.

Fonte: Getty Images

Il fatto, come ha rivelato un insider a US Weekly, avrebbe addolorato tantissimo Brad Pitt. La ragazza sarebbe molto determinata, al punto da aver licenziato il suo stesso avvocato.

“Per lui [Brad Pitt], non si tratta solo di un cambio di nome” ha spiegato la fonte “ma è il simbolo di un’estraneazione più profonda che si sta sviluppando da anni”. E ora anche l’episodio che riguarda Paw è una nuova fonte di preoccupazione.

L’incidente di Paw Jolie-Pitt e le indiscrezioni

L’incidente del 29 luglio è stato raccontato nei particolari da TMZ. Paw si trovava in una zona di traffico intenso su Los Feliz Boulevard intorno alle 17 ora locale quando è avvenuta una collisione stradale. Il ragazzo, stando alle fonti delle forze dell’ordine che hanno parlato con TMZ, non indossava il casco. L’impatto gli avrebbe provocato una lesione alla testa e una contusione all’anca.

Purtroppo questo non sarebbe il primo incidente per Pax, le fonti di Page Six hanno rivelato che il ventenne sarebbe stato coinvolto in altri incidenti in bici e anche in macchina, episodi che testimonierebbero un momento difficile e controverso. Sempre dalle stesse fonti Angelina Jolie è ritratta come una madre attenta e preoccupata, pronta a tutto per favorire il recupero di suo figlio.

Oltre a Pax, Jolie ha altri cinque figli con l’ex Pitt: Maddox, 22 anni, Zahara, 19 anni, Shiloh, 18 anni, e i gemelli Knox e Vivienne di 16 anni. I due hanno annunciato la separazione nel 2019, e nel settembre 2024 sono attesi entrambi a Venezia, anche se non proprio nello stesso momento.