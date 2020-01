Brad Pitt abbraccia Jennifer Aniston, ma Angelina Jolie non ci sta: “Irrispettoso”

editato in: da

Brad Pitt abbraccia Jennifer Aniston ai Sag Awards, ma la ex Angelina Jolie non gradisce la reunion. A svelare il retroscena una fonte vicina all’attrice che ha raccontato al The Sun la sua reazione di fronte all’incontro. Brad e Jennifer si sono riuniti nel corso della manifestazione in cui entrambi hanno ricevuto un premio.

Il primo a salire sul palco dei Sag Awards è stato Pitt che ha tenuto un discorso molto ironico che ha fatto ridere il pubblico e in particolare l’ex Jennifer Aniston. “Siamo onesti- ha detto parlando del suo ruolo in C’era una volta a … Hollywood -: era una parte molto difficile. Il mio è un personaggio che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con la moglie. Per me è stato un grandissimo sforzo”.

Le parole del divo non sono affatto piaciute ad Angelina che ha criticato duramente il discorso dell’ex marito. Come è noto la coppia si è separata nel 2016 a causa, anche, dei problemi di dipendenza dell’attore.

“Non è affatto contenta del comportamento di Brad Pitt – ha spiegato l’insider, parlando di Angelina -. Il suo discorso le è sembrato molto irrispettoso nei suoi confronti. Soprattutto non accetta che Brad abbi fatto dell’ironia suoi loro problemi di fronte a tutti. Il suo ex le ha mancato di rispetto. Questo lei non lo avrebbe mai fatto”.

Ma a ferire la Jolie non sarebbe stato unicamente il discorso di Pitt. L’attrice sarebbe rimasta delusa di fronte alle immagini che documentano l’emozionante incontro fra Brad e Jennifer avvenuto dopo la premiazione. Foto in cui entrambi sorridono, si abbracciano e si baciano teneramente sulla guancia, poi, mentre lei si allontana, lui le prende la mano. Gli scatti hanno fatto il giro del mondo riaccendendo i gossip su un possibile ritorno di fiamma.

“La reazione del pubblico di fronte alle foto di Brad con Jennifer è stata per lei molto dolorosa – ha detto la fonte al The Sun -. Si è sentita come se, durante il loro matrimonio, tutto il pubblico sperasse che Pitt potesse tornare con la Aniston”.