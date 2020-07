Brad entra in casa di Angelina. E noi ricominciamo a sognare

editato in: da

Brad Pitt paparazzato in moto mentre entra nella casa di Angelina Jolie. Non è la prima volta che capita, nelle ultime settimane. L’attore 56 enne e l’attrice 45enne, sposati dal 2005 al 2016, genitori di 6 figli, dopo la separazione nel 2016 e tre anni di battaglie si sono riavvicinati e per il bene della prole non solo hanno preso casa vicini ma cercano di frequentarsi con regolarità.

Eppure, vedere Brad in sella ad una delle sue tante moto, sempre bellissimo e selvaggio (anche bardato sotto il casco, riusciamo a percepirlo), entrare furtivo nella casa di Angie basta a far battere il cuore di tutte noi romantiche e nostalgiche. Noi che non abbiamo mai smesso di sognare la loro reunion. Come le nostre mamme, o nonne, sognavano quella di Albano e Romina, non ci arrendiamo alla (triste) realtà. Insieme erano bellissimi, perfetti, meravigliosi e variopinti, con la loro squadra di figli melting pot.

Tutto quello che facevano era d’esempio, dall’impegno umanitaria della Jolie, al vestito da sposa disegnato dai suoi bambini, lei che avrebbe potuto farsi fare un abito tempestato di diamanti ha scelto gli scarabocchi dei suoi figli. Dalla libertà con cui hanno cresciuto Shiloh, figlia che ha scelto di farsi chiamare John e intraprendere un percorso di cambiamento di genere, a Brad che recitava nei (discutibili) film da regista della moglie.

Anche quando è arrivata la notizia della loro separazione, come una doccia fredda, e si è scoperchiato il vaso di Pandora, fatto dei problemi di alcol di Brad, delle sue violente liti con Maddox, il maggiore dei figli adottivi, delle presunte violenze verbali e fisiche nei confronti del ragazzo, nonostante la tristezza che ha accompagnato questo squarcio nella favola idilliaca della loro esistenza, non abbiamo mai perso completamente le speranze.

Adesso lui si cura e torna da lei, col capo cosparso di cenere e il fegato ripulito e come un principe azzurro reduce dalla rehab, la carica in sella e se la porta via, ad adottare il settimo figlio, in una sorta di rivisitazione moderna di Biancaneve e i nani.

D’altronde, non sarà un caso che in 4 anni né lui né lei abbiano mai avuto altri amori. Ma proprio nessuno, né relazioni importanti, di quelle che si ufficializzano sui red carpet, né storielle paparazzate sui tabloid. A parte qualche rumors, come l’ultimo che voleva Brad fidanzato con Alia Shawkat, ma già sfumato.

In fondo, lei concentrata sui figli, lui sugli alcolisti anonimi, hanno continuato ad amarsi. Da lontano, ma ad amarsi, ne siamo certe. Ed ora che Brad entra di nuovo nel castello, in sella sul suo destriero, per noi la favola può ricominciare.