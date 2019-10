Blake Lively e Ryan Reynolds di nuovo genitori (in gran segreto)

editato in: da

Blake Lively, dieta e allenamenti per essere in forma

Blake Lively e Ryan Reynolds genitori tris. La bella attrice avrebbe infatti dato alla luce il terzo figlio, dopo James (4 anni) e Inez (3), in gran segreto, probabilmente qualche settimana fa.

A dare la notizia alcuni siti di news americani, che lo hanno dedotto da fonti vicine alla coppia e da alcune Instagram Stories del marito, l’attore Ryan Reynolds, in cui la Lively appare in forma smagliante, non certo come una “mum to be” di 9 mesi.

Conferme ufficiali non ne sono ancora arrivate, smentite nemmeno; ma secondo la stampa americana sarebbe chiaro che Blake, 32 anni, e Ryan, 42, sono diventati genitori per la terza volta. Secondo Us Weekly e People, addirittura, il parto risalirebbe a circa due mesi fa.

La coppia si è conosciuta sul set di Lanterna Verde nel 2010 e sposata il 9 settembre 2012 in South Carolina.