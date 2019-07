Bibbiano, Laura Pausini si sfoga: “Sono piena di rabbia”

editato in: da

Laura Pausini si sfoga su Facebook, commentando i fatti di Bibbiano e raccontando ai fan tutta la rabbia per ciò che è accaduto ai bambini coinvolti.

7 milioni di follower e la voglia di gridare al mondo ciò che pensa, la Pausini ancora una volta ha scelto di prendere posizione e dire la sua su un terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia in queste ultime settimane. Si tratta dell’inchiesta Angeli e Demoni che ha portato alla luce un giro di affidi illeciti e vede coinvolte ben 27 persone fra assistenti sociali, psicologi e non solo.

Secondo la Procura, che ha indagato sulla vicenda, a Bibbiano, paese in provincia di Reggio Emilia, alcuni bambini sarebbero stati sottratti alle famiglia, dopo essere stati sottoposti a pressioni psicologiche e sedute per creare false memorie di abusi, per essere affidati a qualcun altro. Dietro c’era, come spesso accade, un giro di denaro che ha coinvolto persone di cui, come spiega la stessa Laura, i genitori dovrebbero fidarsi.

E la Pausini, madre e donna, non è riuscita a rimanere in silenzio dopo aver scoperto l’orrore e l’ingiustizia di questa vicenda. “Ho appena letto un articolo e sono senza parole, senza fiato, piena di rabbia nei miei pugni – ha scritto la cantante su Facebook -. Mi sento inc****ta, fragile, impotente”.

Spesso in tour e lontano dall’Italia, la Pausini ha scoperto la triste vicenda dei bambini di Bibbiano grazie a una fan. “Non parlo di politica, parlo di umanità, di rispetto, di diritto alla Vita – ha aggiunto Laura, senza nascondere la rabbia e lo sdegno – ecco, se avete letto, ditemi sinceramente. Non sentite di avere nelle mani degli schiaffi non dati? Non sentite la voglia di urlare? Non sentite la voglia di punire queste persone in maniera molto dura? Scusate lo sfogo ma a me manca il fiato pensando a questi bambini e alle loro famiglie che sono stati torturati psicologicamente per sempre”.

“Se avete un figlio – conclude l’artista nel suo lungo sfogo – pensate che improvvisamente una persona della quale per altro potreste anche fidarvi, fa un lavoro psicologico tanto grave da portarveli via e affidarli ad altre persone – poi una domanda a cui è difficile trovare una risposta -. Come si rimedia adesso nella testa e nei cuori e nell’anima di queste persone?”.