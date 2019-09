Bianca Guaccero, la verità sul rapporto con Nicola Ventola

editato in: da

Bianca Guaccero torna a parlare d’amore e svela la verità sul rapporto con Nicola Ventola.

Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno di fiamma della conduttrice con l’ex calciatore. I due, che erano stati legati dal 1996 al 2001, erano stati avvistati più volte insieme nel corso dell’estate, fra cene e giornate al mare. Un amore, quello per Ventola, che Bianca ha sempre ricordato con grande nostalgia e che, secondo molti, le avrebbe regalato nuovamente il sorriso.

La conduttrice, che in questi giorni è tornata al timone di Detto Fatto, ha però smentito di essere fidanzata con l’ex calciatore. Bianca è ancora single e per ora non è in cerca di una relazione, mentre i rapporti con l’ex compagno sono ottimi.

“Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo – ha chiarito al Giornale parlando di Nicola Ventola -. Lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre. Ma sono single”.

Nel 2013, Bianca era convolata a nozze con Dario Acocella, imprenditore da cui ha avuto la piccola Alice. Dopo quattro anni d’amore la coppia aveva annunciato l’addio. Un divorzio doloroso e lungo che ha lasciato una profonda ferita nell’animo sensibile della Guaccero.

“Ho sofferto molto – aveva confessato fra le lacrime a Mara Venier, durante una puntata di Domenica In -. Credo mi porterò dietro a vita il senso di colpa di non avere dato una famiglia classica a mia figlia. Però ho capito anche che si tratti di un fatto relativo, l’importante è non far mai mancare a un figlio l’amore di entrambi i genitori. È importante che loro non siano mai coinvolti nelle dinamiche di un rapporto d’amore”.

La conduttrice dunque è ancora single e pronta ad affrontare una nuova esaltante edizione di Detto Fatto. Accanto a lei tante new entry dopo l’addio di Giovanni Ciacci, da Carla Gozzi, protagonista dei cambio look a Guillermo Mariotto, sino al comico Gianpaolo Gambi.