Bianca Guaccero, vacanze in Puglia da single, ma con una compagnia speciale

Appassionata al suo lavoro, instancabile e soprattutto brava: Bianca Guaccero è finalmente in vacanza dopo aver deliziato per molti mesi il pubblico a casa con Detto Fatto, il programma che ha tenuto incollati i telespettatori grazie a rubriche interessanti e siparietti divertenti.

La pausa estiva è più che meritata dopo che la talentuosa conduttrice ha concluso una stagione televisiva di successo, complice anche il programma serale di casa Rai Una storia da cantare, presentato insieme ad Enrico Ruggeri, nel quale la conduttrice ha potuto mostrare ancora una volta le sue brillanti doti canore.

Grazie alle stories e ai post sul profilo Instagram di Bianca, si evince che la conduttrice ha scelto ancora una volta la sue terra natia, ovvero la Puglia: la Guaccero, infatti, è nata a Bitonto e, anche se ha lasciato la sua città d’origine a soli diciotto anni per trasferirsi a Roma, non ha mai perso occasione per farvi ritorno per passare delle fantastiche vacanze con le amiche di una vita.

Tra tintarella, magnifici trulli pugliesi, cene spensierate e un nuovo look caratterizzato da un audace taglio di capelli scalato, Bianca si sta godendo le ferie in piena libertà. D’altro canto, dai suoi aggiornamenti Instagram, la conduttrice sembra essere sola con le sue amiche e, al momento, non ci è dato sapere se sia presente anche la figlia Alice, di appena sei anni.

Il periodo di riposo arriva non solo per riprendersi dal lavoro, ma anche per ricaricare le sue energie: a tal proposito, Bianca ha condiviso qualche giorno fa, sempre sui suoi social, un’intima riflessione su come sta vivendo la sua vita da single e su come, molto spesso, si senta giù di morale e sola.

Capiró di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre.

Dopo il matrimonio con il regista Dario Acocella che si è concluso nel 2017, Bianca è single da tre anni e – nonostante abbia affermato precedentemente che la solitudine a volte le pesa – preferisce concentrarsi sulle sue amicizie, su sua figlia Alice e il suo lavoro, che al momento regalano alla bella conduttrice tante soddisfazioni e felicità.