Bianca Guaccero fa un tuffo nel passato: la dolcissima foto con la figlia

editato in: da

Bianca Guaccero su Instagram: semplicemente stupenda

Quante emozioni in una vecchia foto in bianco e nero, neanche troppo nitida: Bianca Guaccero stava sfogliando l’album del suo telefono, quando si è imbattuta in uno scatto che le ha fatto palpitare il cuore. E ha deciso di condividere la sua gioia con i fan, pubblicando un dolcissimo post su Instagram.

“E poi nella raccolta fotografica del telefono ho ritrovato questa foto…e sono morta d’amore…” – ha scritto la Guaccero a didascalia del tenerissimo ritratto di lei e sua figlia addormentate in un dolce abbraccio. Sono passati alcuni anni da quel momento, a giudicare da quanto sembri piccolina Alice: la bimba è nata nel 2014, dal matrimonio tra Bianca e il regista Dario Acocella, che si è concluso ormai da tempo.

Quella della Guaccero è l’emozione di ogni mamma, nel rivedersi davanti alle immagini che ripercorrono la splendida avventura dell’essere genitori. È il sorriso della piccola Alice ad averla aiutata ad andare avanti anche nei momenti più difficili della sua vita, ed è lei il suo amore più grande, quello che nessuno potrà mai strapparle dal cuore. Proprio pochi giorni fa, la bellissima conduttrice di Detto Fatto si era sfogata su Instagram raccontando di un brutto periodo che ha trascorso tre anni fa. Una delusione che l’ha profondamente sconvolta, ma che ha superato grazie alla famiglia e al suo lavoro.

Bianca Guaccero ha in effetti mostrato sempre una grande dedizione alla sua professione, come dimostrano anche i più recenti avvenimenti. A causa di un piccolo intoppo, la presentatrice si è dovuta allontanare per qualche giorno dal suo show pomeridiano, lasciandolo nelle mani dei suoi collaboratori più fidati. E tuttavia, per non deludere il pubblico, ha continuato a intervenire in diretta da casa per non far pesare troppo la sua assenza.

Questo sembra essere un momento davvero felice, per Bianca Guaccero. Oltre a una nuova stagione di Detto Fatto, sta infatti rispolverando le sue abilità di attrice: in queste settimane stanno continuando le riprese di una fiction che debutterà probabilmente all’inizio del prossimo anno, e che la vedrà in un ruolo di grande spicco. E siamo sicuri che la Rai avrà in serbo per lei qualche altra novità. Dopo il successo delle prime due edizioni di Una Storia da Cantare, non possiamo fare a meno di chiederci quale bella sorpresa ci attenda.