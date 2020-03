Bianca Guaccero trova su Instagram un’alternativa alla sospensione di Detto Fatto

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero ha trovato una soluzione brillante alla sospensione momentanea di Detto Fatto e la comunica per la gioia dei fan sul suo profilo Instagram.

La presentatrice non vuole rinunciare né deludere il suo pubblico che per 14 giorni dovrà fare a meno dello show di Rai 2 e così la bella Bianca si è inventata la diretta Instagram con un format speciale, ribattezzato Casa Guaccero.

Ecco cosa scrive la conduttrice pugliese dando l’appuntamento ai fan: “Ragazzi non vi lascio soli!!! Da oggi ho intenzione di tenervi compagnia con dirette su Instagram direttamente da Casa GUACCERO!!! Chi è con me??? Decidete voi orario!!! Vi voglio bene!!!”.

L’idea ha scatenato l’entusiasmo dei follower che stanno cercando di organizzarsi per non perdere l’appuntamento con la loro beniamina e così impazzano i commenti per accordarsi sugli orari. Pare che le 21 sia stato decretato dalla maggioranza il momento migliore per la diretta. Ad altri basta stare con lei: “Io sarò con te sempre, anche noi vogliamo farti compagnia nel nostro piccolo ,per me quando vuoi puoi fare la diretta.😘😘”. E ancora: “Siiii quando vuoi tu tanto non abbiamo problemi di orari”.

I fan attendono con ansia il ritorno di Bianca: “Ti aspettiamo con ansia..ci manchi”. In effetti, la Guaccero è da qualche giorno che manca dalla tv. Infatti prima è stata impegnata con le prove di Una storia da cantare, poi è stata messa ko da una gastroenterite. Ma è stata sostituita in modo brillante dal resto della squadra di Detto Fatto, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi, Elisa D’Ospina.

Nel frattempo voci allarmistiche sulle sue condizioni di salute, nonostante la presentatrice costantemente aggiornasse e rassicurasse tutti sui social. A quel punto, la Guaccero è dovuto intervenire con un post per mettere a tacere le speculazioni.