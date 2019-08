Bianca Guaccero troppo magra: l’allarme dei fan e la sua risposta (sorprendente)

editato in: da

Bianca Guaccero non ci sta e su Instagram risponde a tono a chi l’accusa di essere troppo magra.

La modella e conduttrice di Detto Fatto ha deciso di replicare dopo che alcuni suoi post erano stati commentati in modo poco carino da numerosi follower. Bianca si è finalmente concessa una vacanza dopo un anno piuttosto impegnativo segnato dal suo esordio al timone del programma di Rai rimasto orfano di Caterina Balivo.

La Guaccero è riuscita nel compito, tutt’altro che semplice, di sostituire la collega e da subito ha conquistato il cuore dei fan. Verace, sensibile e bellissima, Bianca ha dimostrato di essere una grande professionista, ma anche una persona splendida, lasciandosi andare alle lacrime durante l’ultima puntata, complice una lettera della figlia.

Ora che è finalmente in ferie però l’attrice ha dovuto fare i conti con gli haters che non sembrano apprezzare la sua forma fisica. La risposta ai tanti commenti crudeli però non è tardata ad arrivare e Bianca, ancora una volta, ha svelato di avere un carattere piuttosto deciso.

Se qualche mese fa la conduttrice aveva scelto Instagram per sfogarsi contro chi l’accostava allo scandalo di Pamela Prati, questa volta ha scelto la piattaforma social per schierarsi contro il body shaming.

L’ha fatto postando sulle Stories una foto che la ritrae di spalle e in bikini. “Questa foto – ha scritto – la dedico a chi dice che sono troppo magra. Non avere seno a volta fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece sono solo mediterranea. Seno piccolo e fianchi abbondanti!”.

“Questa – ha aggiunto Bianca – è la risposta per tutti coloro che badano all’estetica più che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica.A me sinceramente non me ne frega un’emerita cippa lippa! Ho il sedere grande e il seno piccolo…e quindi?? Sono felice così perché sto bene non fuori, ma dentro!”.