Bianca Guaccero, tensioni in studio e su Instagram non ha paura della verità

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero ha avuto un inizio di stagione difficile con Detto Fatto. E su Instagram lascia un importante messaggio.

Se il suo obiettivo quest’anno è trasmettere l’idea che bisogna accettarsi per quello che si è – e per questo si è tolta il reggiseno in studio, assume lo stesso atteggiamento per quanto riguarda gli ascolti della sua trasmissione.

In altri termini, la Guaccero non ha paura di guardare in faccia alla realtà e soprattutto non ha paura di affrontare la verità. Come scrive in un lungo messaggio sul suo profilo Instagram:

Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata.

Bianca coglie nelle critiche costruttive un’opportunità per migliorarsi e migliorare Detto Fatto. Prosegue:

State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti!!!

La presentatrice che lo scorso anno ha raccolto un grande successo, sembra in difficoltà. Ma in fondo, lo show è iniziato da pochi giorni e ci sono buone possibilità di trovare una soluzione e tornare a piacere al pubblico. Certo, la sfida quest’anno è ardua, perché, cominciando alle 14.45, è in diretta competizioni con il seguitissimo programma di Uomini e Donne e Vieni da Me.

In più, la presenza di Carla Gozzi non sembra facilitare il compito di Bianca. La stilista punzecchia la presentatrice sul suo look, ma la Guaccero non si fa mettere i piedi in testa. Anche Mariotto non risparmia la povera conduttrice. Il disagio in studio è percepito dal pubblico e qualcuno su Instagram commenta:

Si vede ke quando interviene Mariotto sei a disagio x le cose ke dice…alla fine se crede ke il tutorial siamo noiosi ke ci fa lì?????solo x dispetto a ciacci

Altri incoraggiano la bella Bianca:

È bello vedere che sei e rimani quella di sempre, una donna piena di umiltà e di voglia di fare meglio. Sei e resti una persona speciale…. un bacio

E non manca chi dà consigli sulla trasmissione: