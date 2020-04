Bianca Guaccero, spunta Ciacci su Instagram. Ma è un ricordo del passato

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero pubblica un video sul suo profilo Instagram dove ricorda un momento emozionante a Detto Fatto, dove compare a sorpresa Giovanni Ciacci.

Ma procediamo con ordine. La presentatrice infatti ha voluto condividere l’attimo di grande soddisfazione professionale, quando la chiamò in studio Raffaella Carrà. A prendere la chiamata è Ciacci che all’epoca era una delle colonne portanti di Detto Fatto, già da quando a condurlo era Caterina Balivo.

Come è noto, lo stylist non fa più parte del programma, ora è impegnato con Vite da copertina su TV8. In una nostra intervista aveva chiarito come erano andate le cose, sottolineando che a Detto Fatto non si erano comportati bene con lui. Ma anche la Guaccero è più volte tornata sul loro rapporto.

La sua presenza sul profilo Instagram di Bianca nasconderà un significato speciale? Chissà… Intanto, la Guaccero commenta la clip così: “Qualcuno filmava a mia insaputa un momento per me indimenticabile.” L’espressione di stupore del suo volto in effetti è molto eloquente. D’altro canto, se un’icona della tv, come Raffaella Carrà, ti chiama per farti i complimenti, è una delle gratificazioni più grandi che si possono ottenere.

In molti si ricordano di quel momento significativo: “Mi ricordo bene quel momento Raffaella che ti elogia e tu super emozionata! Devo dire che ha pienamente ragione! Te hai talento e sei una ragazza la cui bellezza interiore traspare, puoi fare tutto, presentare, recitare, cucinare, ma sei sempre tu e questo il pubblico lo vede😘”. Altri ancora scrivono: “E stato un mondo molto emozionante… Io me lo ricordo come se fosse ieri…. Ti meriti questo e altro… Anche a me piace Raffaella Carrà…. Ti voglio un mondo di bene ❤️”.

Quello che piace di Bianca è la sua sincerità: “Dalle emozioni si capisce che sei una persona vera e sincera ❤️non è facile credo nel vostro mondo trovare persone come te……. penso ovunque❤️❤️❤️”.