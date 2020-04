Bianca Guaccero smentisce l’addio a Detto Fatto: “Non fidatevi”

editato in: da

Le ultime indiscrezioni su Detto Fatto, una delle trasmissioni Rai più amate dal pubblico, avevano lasciato tutti a bocca aperta. Tantissimi fan hanno sommerso Bianca Guaccero di domande, tanto che lei alla fine si è sentita in dovere di intervenire per raccontare la verità sulle sorti del suo show.

In questi giorni ha iniziato a circolare sul web una notizia piuttosto sorprendente: si vociferava infatti che i vertici Rai stessero dando una ritoccata al palinsesto della prossima stagione, pensando di cancellare Detto Fatto. Secondo queste voci, la trasmissione pomeridiana lanciata da Caterina Balivo ormai diversi anni fa, avrebbe dovuto presto chiudere i battenti, ma per Bianca ci sarebbe comunque stato un posto in un nuovo programma. Inutile dire che migliaia di fan, nell’apprendere questa novità, hanno iniziato a tempestare la conduttrice di domande, nella speranza di una smentita.

E in effetti, la Guaccero ha voluto rassicurare i suoi follower. Nel corso della sua diretta di oggi, ha fatto chiarezza sulla situazione. Da quando Detto Fatto, così come molte altre trasmissioni, è stato sospeso, la presentatrice si è spostata su Instagram per tenere compagnia al suo pubblico. È nato così Pronto Detto Fatto, uno show quotidiano che va in onda via social e ci accompagna con tanti tutorial e con la brillante simpatia di Bianca.

Quest’oggi, abbiamo potuto assistere all’intervento in diretta di Jonathan Kashanian, uno dei tutor che siamo abituati a vedere nel programma in onda su Rai2. In collegamento, la Guaccero ha approfittato dell’occasione per smentire la notizia: “Quest’anno ne ho sentite e lette di tutti i colori. Voi dovete fidarvi di noi, non fidatevi di quello che leggete perché il più delle volte quello che scrivono nasce dalle fantasie oniriche di qualcuno che la mattina decide di inventare una storia. Io vi dico non vi fidate, che è tutto apposto”. Anche Jonathan è intervenuto, dando manforte a Bianca: “Non fidatevi delle fake news“.

Insomma, una smentita categorica che ha rincuorato tutti i fan della trasmissione. A quanto pare, non solo Detto Fatto tornerà presto in onda, ma vedremo al timone ancora una volta Bianca Guaccero, che negli ultimi anni si è mostrata sempre più in grado di gestire uno show tutto suo. Reduce dal successo di Una Storia da Cantare, la conduttrice potrebbe inoltre trovare un altro spazio che la riporti in prima serata. Siamo sicuri che sono in molti a sperare in una novità di questo tipo.