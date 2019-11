Bianca Guaccero si riscatta: la verità sull’amore e su Detto Fatto

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero si trasforma in diva e racconta la vita della grande Virna Lisa nella docu-fiction della serie Illuminate 2, in onda il 7 novembre su Rai 3.

La presentatrice ha avuto la fortuna di incontrare l’attrice nel 2001. Lavorarono insieme nella fiction, La Memoria e il Perdono. Bianca ricorda in un’intervista al magazine Leggo quei giorni sul set con Virna Lisi: “Era un antidiva con una grande umanità, una donna vera, pulita, attaccata alle radici”.

Tutti avevano una sorta di timore reverenziale nei suoi confronti, racconta la Guaccero, e anche lei non era da meno. Ma Virna Lisi le diede un importante consiglio: “Ricordati, la cosa più importante che avrai nella vita, è la famiglia di origine e quella che ti creerai”.

Ora Bianca è mamma di Alice e ha alle spalle un matrimonio finito. Nel novembre del 2017 ha divorziato dal regista Dario Acocella. Al magazine Oggi ha chiarito una volta per tutte che al momento il suo cuore è libero. La Guaccero, che si è difesa dalle critiche sulla sua eccessiva magrezza, ha ammesso dunque di essere single, ma non ha perso la speranza nell’amore: “Non sono mica morta! Ma, quando hai alle spalle matrimonio finito, ne deve valere davvero la pena. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio”.

Per quanto riguarda la carriera, Bianca è impegnata nella conduzione di Detto Fatto, anche se quest’anno sta affrontando non poche difficoltà. A Leggo però ha dichiarato: “Mi sono innamorata di quel programma dal primo giorno, senza mai aver paura. Prima di allora non mi ero mai esposta tanto in televisione…”

E a proposito delle critiche di Giovanni Ciacci replica: “Non ne voglio proprio parlare, con lui c’era un rapporto decennale anche nella vita privata ma con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan e Emanuela Folliero abbiamo costruito subito un ottimo rapporto”.

Dal 16 novembre la presentatrice pugliese condurrà con Enrico Ruggeri lo show, Una vita da cantare, su Rai 1.