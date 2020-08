Bianca Guaccero si scontra con un fan. Ma su Instagram appare sempre più bella

editato in: da

Dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa, in cui ha lavorato a Detto Fatto con grande professionalità e dedizione, Bianca Guaccero si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza nella sua amata Puglia, sua terra natia, al fianco della figlia Alice. Non smette mai, però, di pensare ai suoi fan, che delizia con bellissime immagini pubblicate su Instagram. Ma, tra le tante dimostrazioni di affetto, spunta anche qualche polemica.

Spontanea e genuina, la Guaccero non teme le critiche, soprattutto se costruttive. Quando, però, riceve accuse infondate, basate su pettegolezzi, risponde a tono. È successo con un suo fan che, commentando una foto pubblicata sui profili social dalla presentatrice, ha insinuato la poca attenzione di Bianca verso i suoi follower e la sua propensione a rispondere sempre alle stesse persone:

Ma per rispondere che criterio usi? – ha chiesto l’utente – Capisco non sia facile rispondere a tutti ma essere selettivi rischia di creare dispiacere.

La Guaccero, così, ha prontamente chiarito che, pur volendo, non avrebbe il tempo necessario per rispondere a ogni commento che riceve:

Io non sono sempre attaccata al telefono. Leggo e rispondo, non faccio selezione alcuna. Non ho nessuna agenzia dietro i miei profili e, avendo una figlia e una vita, non sempre riesco a rispondere. Anche se lo vorrei tanto e mi sento sempre in debito con voi.

La presentatrice, poi, discutendo con gli utenti, ha fornito ulteriori spiegazioni:

La mia non è cattiveria o menefreghismo: è vita. E la vita non può essere sempre attaccata ad un telefono. Io ogni tanto lo lascio a casa il telefono, proprio per assaporare quell’idea di libertà che oggi sembra essere completamente svanita.

Infine la conduttrice di Detto Fatto si è scusata per l’impossibilità di accontentare tutti coloro che vorrebbero ricevere un po’ della sua attenzione. Ha promesso, però, di ricompensarli con l’entusiasmo e l’impegno che, come sempre, dedicherà al suo lavoro.

Le polemiche, per quanto poco piacevoli, non hanno scalfito la serenità della Guaccero che, in questi giorni di fine estate, appare semplicemente bellissima e in grandissima forma. È, quindi, pronta a dare il meglio di sé nella nuova stagione televisiva. Ci sorprenderà con nuovi progetti?