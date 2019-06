Bianca Guaccero, rivoluzione a Detto Fatto: arriva una star di Ballando

editato in: da

La prima (fortunata) stagione di Detto Fatto si è conclusa da poco e Bianca Guaccero si prepara ad affrontare una vera e propria rivoluzione dopo l’addio di Ciacci.

Lo stylist e opinionista del programma infatti non sarà presenta nella prossima edizione dello show pomeridiano. Dopo l’addio di Caterina Balivo, passata su Rai Uno per condurre Vieni Da Me, Detto Fatto sta per subire un’altra trasformazione perdendo una delle sue figure chiave.

Al posto dello stylist delle dive, spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso, arriverà un volto noto al pubblico Rai, molto amato grazie a Ballando con le Stelle. Si tratta di Guillermo Mariotto giudice della trasmissione di Milly Carlucci che affiancherà Bianca Guaccero nella conduzione di Detto Fatto con consigli di stile e gossip.

“Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle – aveva confessato Ciacci su Instagram, congedandosi dalla trasmissione -. Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao Detto fatto, ti ho voluto tanto bene”.

Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma voci di corridoio riferiscono che Mariotto sia pronto a prendere il posto di Ciacci. A rendere l’indiscrezione ancora più particolare è il fatto che da anni i due sono nemici. A dividerli un fidanzato che avrebbero condiviso per ben dieci anni, rendendoli rivali in amore.

“Io e Guillermo Mariotto abbiamo avuto lo stesso fidanzato per 10 anni, anche per questo c’è astio, mi odia un po’” aveva confessato Ciacci in un’intervista radiofonica. In queste ore Giovanni ha deciso di fare i suoi auguri alla persona che lo sostituirà scrivendo un messaggio su Instagram in cui però non nomina mai Mariotto.

“Faccio i miei migliori auguri a Detto Fatto – ha scritto – e al nuovo o presunto che prenderà il mio posto, in bocca al lupo, evviva il lupo!”.