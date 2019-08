Bianca Guaccero, ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola: le indiscrezioni

editato in: da

Bianca Guaccero ha ritrovato l’amore? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice si sarebbe riavvicinata a Nicola Ventola.

Il calciatore e la showgirl hanno vissuto un’intensa love story durata dal 1996 al 2001. Dopo cinque anni la relazione, che sembrava destinata a portare alle nozze, si è conclusa. In seguito la Guaccero è stata single per un lungo periodo sino all’incontro, nel 2013, con Dario Acocella, che è diventato su marito.

Il matrimonio, da cui è nata la piccola Alice, è terminato nel 2017 creando una sofferenza che Bianca non ha mai nascosto e che ha raccontato anche nel suo libro Il tuo cuore è come il mare. Dopo aver ottenuto un grande successo con Detto Fatto, dove ha superato il difficile compito di sostituire Caterina Balivo, la Guaccero si è concessa le meritate vacanze.

Insieme a lei, secondo il settimanale Chi, anche Nicola Ventola. Gli ex si sarebbero incontrati in Puglia, terra d’origine della modella, trascorrendo insieme il Ferragosto. A confermare il ritorno di fiamma ci sarebbe anche un selfie in cui i due appaiono sorridenti e felici, visibilmente complici.

Sia la showgirl che il calciatore non hanno commentato l’indiscrezione, di certo i rapporti, dopo la fine dell’amore, sono rimasti ottimi e già in passato erano stati avvistati insieme. Questa volta però la situazione sarebbe molto diversa e Bianca sarebbe tornata a sorridere proprio grazie al ritorno di fiamma con un ex che ha amato tantissimo.

Nel frattempo la conduttrice è pronta a tornare in tv. La nuova edizione di Detto Fatto, in onda su Rai Due, partirà il prossimo 16 settembre. Tante le novità, fra cui l’addio di Giovanni Ciacci, storico volto del programma. Per Bianca si preannuncia una nuova sfida, ma lei è pronta ad affrontarla, come a svelato anche su Instagram dove ha raccontato la sua estate con entusiasmo, lasciando intendere grandi cambiamenti.

“È stata un’estate stupenda! – ha scritto -. Piena piena di emozioni! Tanti cicli chiusi e tanti altri ancora da aprire! Ragazzi il nostro viaggio insieme ricomincia il 16 settembre su Rai2 con la nuovissima edizione di ‘Detto, fatto’! Grazie, grazie, grazie per tutte le cose stupende che mi avete scritto in questa estate magica! Le porterò sempre con me. E nei momenti più duri saranno la mia forza! Vi voglio bene”.