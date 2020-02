Bianca Guaccero promossa, Detto Fatto anche il sabato mattina

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero su Rai 2 anche il sabato mattina con uno spin off di Detto Fatto.

A partire dal 7 marzo andrà in onda Casa Detto Fatto, dalle 11.15. Una bella soddisfazione per la presentatrice pugliese, più volte criticata per gli indici d’ascolto bassi del programma un tempo condotto con successo da Caterina Balivo.

Nell’appunto del sabato, la Guaccero sarà affiancata dai suoi compagni, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Nel programma, come sempre, verranno dati consigli utili su outfit e ricette. Mentre Mauro Perfetti farà l’oroscopo musicale e Jonathan si occuperà dei gossip della settimana.

Dunque un riconoscimento importante per la splendida Bianca sulla quale circolavano voci di un possibile contratto con Tv8 per la prossima stagione televisiva. Rumors che in realtà, prima ancora di essere smentiti o confermati, sono tramontati in un niente di fatto.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, l’accordo sarebbe saltato per motivi economici.

Intanto, in casa Rai la Guaccero si prende una bella soddisfazione, dopo tutti i bocconi amari che ha dovuto ingerire proprio per Detto Fatto. Non ultime le polemiche con Giovanni Ciacci, da questa stagione fuori dallo show.

Ma le soddisfazioni per la conduttrice non finiscono qui. Infatti è reduce del successo di Una canzone da cantare che presenta con Enrico Ruggeri. La puntata di sabato 22 febbraio, dedicata a Mina, è stata un successo, come scrivono anche i follower di Bianca sul suo profilo Instagram: “Sei stata eccezionale…sempre più orgogliosa di te😍.”