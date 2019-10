Bianca Guaccero osa con la mini in pelle ed è fiera del suo corpo e di sé

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero è la regina incontrastata di Detto Fatto. E ha deciso di incantare il suo pubblico con una minigonna stratosferica in pelle.

La presentatrice pugliese si è presentata in studio con un look rock, anni ’90: mini nera con frangia e mega stella rossa stampata, camicia bianca, tacchi a spillo che slanciano le sue splendide gambe. Sul suo profilo Instagram condivide la foto del suo outfit e lascia tutti senza fiato. I fan si precipitano a farle i complimenti. “Sei unica!”, “Bellissima” sono le espressioni che ricorrono più spesso. E come non essere d’accordo. Qualcuno poi riconosce che è “La gonna di jem e le holograms!”.

Bianca è uno schianto e questa immagine mette a tacere chi l’ha insultata per l’eccessiva magrezza. La Guaccero è tornata a parlare di queste critiche in un’intervista a Oggi e ancora una volta ha precisato di essere fiera del suo corpo così com’è, dei suoi difetti, se di difetti si può parlare aggiungiamo noi: “Non sono eccessivamente magra, sono mediterranea: seno piccolo e fianchi abbondanti. Ma non fatemi parlare più di questa storia della magrezza”.

La presentatrice ha anche raccontato di sentirsi a volte un brutto anatroccolo, come le accadeva spesso in passato: “A volte mi sento ancora così. Però ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho le tette piccole, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli”. L’accettazione di sé è arrivata grazie a un lungo lavoro. Poi la bella Bianca ha ribadito l’importanza di trovare la propria serenità: “Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi. Come ci si cura quando si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo”.

Nella stessa intervista la Guaccero ha anche chiarito di essere single, nonostante i numerosi gossip anche di un flirt con Fabrizio Moro. L’uomo ideale ancora non l’ha trovato, ma dovrebbe essere: “Una persona consapevole e risolta, capace di mettersi in discussione. I rapporti fisici finiscono quando l’altro non riesce a superare i suoi limiti”. Insomma, c’è la voglia di un amore maturo, perché “L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.