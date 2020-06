Bianca Guaccero malinconica su Instagram, confessioni sulla sua vita da single

editato in: da

Bianca Guaccero ha condiviso su Instagram un malinconico messaggio: la conduttrice di Detto Fatto si è dedicata delle importanti parole che raccontano come sta vivendo la sua vita da single.

Capiró di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre.

L’intima riflessione di Bianca è arrivata dopo che molti dei suoi follower le hanno fatto notare di averla vista un po’ triste nelle ultime puntate del suo talk su Rai 2. La conduttrice, per quanto sia risultata sempre a tutti molto bella, elegante e preparata, probabilmente si sarà ritrovata nelle parole dei suoi fan.

E così, con le sue malinconiche parole, l’artista ha espresso la sua idea sulla ricerca dell’amore, facendo trapelare che molto spesso si sente sola.

Bianca Guaccero è single da circa tre anni. Dopo la fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella, durato dal 2013 al 2017, il suo unico amore è la la loro bimba, Alice.

Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia.

La conduttrice, come dichiarato a Gente, ha ancora buoni rapporti con l’ex marito e, attualmente, non sembrano esserci altri uomini nella sua vita, anche dopo che il collega e amico Jonathan Kashanian ha svelato l’interesse del calciatore Adil Rami per lei, scatenando il gossip su una possibile una relazione tra i due.

Questa non è la prima volta che Bianca Guaccero si è lasciata andare a considerazioni di questo tipo sui social. In effetti, circa un mese fa si è confessata a cuore aperto in merito al suo desiderio di trovare il principe azzurro.

Non possiamo dunque che augurarle di trovare la sua anima gemella e realizzare i suoi desideri. Intanto chissà se, dopo il corteggiamento serrato di Adil Rami, qualcosa cambierà nell’immediato futuro.