Bianca Guaccero, l’indignazione su Instagram per la presunta malattia

Bianca Guaccero malata? Lei non ci sta ed esprime la sua indignazione sul suo profilo Instagram.

La presentatrice di Detto Fatto ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi ha raccontato degli attacchi di panico di cui soffriva da ragazza:

Un problema molto delicato che è stato trasformato nella “malattia di cui soffriva Bianca Guaccero”. La conduttrice ha deciso di replicare alla falsa informazione con questo post che è uno sfogo contro le strumentalizzazioni:

Ancora una volta manipolazione di verità. Che puntuale smentisco. Ho sofferto di attacchi di panico a 14 ANNI. Non è una malattia è una questione delicata e che merita RISPETTO. Soprattutto per chi ne soffre ancora. La vera malattia è non accorgersi più di nulla. È la freddezza nei rapporti interumani. È l’odio. È sbattere mezze verità in prima pagina, sfruttando il prossimo per fare del mero sensazionalismo. Restiamo umani. (Se ci riusciamo ancora) Passo e chiudo.