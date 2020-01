Bianca Guaccero lascia Detto Fatto: la sua rivale sarà Federica Panicucci

editato in: da

Guaccero contro Balivo: una sfida a colpi di look (e non solo)

Bianca Guaccero avrà una nuova rivale e il suo nome è Federica Panicucci. Dunque, dopo Caterina Balivo, che ha sostituito alla conduzione di Detto Fatto, dovrà vedersela con un’altra collega, ma questa volta non giocherà più in casa.

Infatti se lo scontro professionale tra la Guaccero e la Balivo è interno alla Rai, pare proprio che l’anno prossimo la presentatrice pugliese sfiderà Mediaset. Come è noto, l’indiscrezione che la bella Bianca lascerà Detto Fatto al termine di questa stagione, circola già da giorni.

Ora il magazine Chi, che per primo ha dato la notizia del prossimo addio di Bianca per un incarico a Sky, fornisce ulteriori dettagli. La conduttrice dovrebbe essere al timone di uno show che andrà in onda su Tv8, proprio nella fascia oraria di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci dal 2009.

Una bella sfida per la Guaccero che sembra così passare dalla padella alla brace. Infatti, Mattino Cinque è una trasmissione consolidata che ottiene share del 16% e oltre nella sua fascia. Mentre quando Caterina Balivo lasciò Detto Fatto, iniziò un programma tutto nuovo, Vieni da Me, arrivato alla seconda edizione quest’anno, con degli ottimi risultati che hanno messo in crisi lo show di Rai 2.

Ma a Bianca piacciono le sfide e ha imparato a gestire anche le difficoltà come lei stessa a spiegato in un lungo post per i suoi 39 anni. Dunque, sarà galvanizzata per questa nuova avventura. Bisognerà vedere invece come il suo pubblico fedelissimo prenderà questo cambio di programma. Sulla pagina Instagram della Guaccero sono in moltissimi che le fanno i complimenti e rinnovano ogni giorno l’appuntamento con Detto Fatto.

Si legge tra i commenti dei suoi follower: “Ti ringrazio per la compagnia che regali ogni giorno con tuo sorriso, non sei mai banale, mi sono innamorato del tuo modo di fare subito. Grazie e vai avanti così.” E poi: “Buongiorno Bianca complimenti per la trasmissione mi piace tantissimo sei meravigliosa sempre sorridente solare un abbraccio”.