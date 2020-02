Bianca Guaccero, l’amore per un calciatore. E la confessione di Jonathan su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero non resiste alle domande di Jonathan Kashanian a Detto Fatto e confessa il suo amore, passato, per un calciatore.

Non è la prima volta che l’ex gieffino indaga sulla vita privata della bella presentatrice come quando spuntò il nome di Fabrizio Moro, scatenando il gossip.

Questa volta Bianca confessa candidamente: “Sono stata con un calciatore quando avevo 18 anni”, anche se questo dettaglio non significa che sia un appassionata del genere.

La rivelazione è avvenuta durante la rubrica di gossip che Jonathan tiene a Detto Fatto. Si parlava degli ex fidanzati della Guaccero e del suo uomo ideale. Non è mancata nemmeno una battuta sugli addominali: “Questi addominali sono troppo respingenti! Ci vuole qualcosa da afferrare”.

A questo punto lui le chiede di presentargli qualche ex, ma lei elude la domanda spiegando che dopo essersi lasciati se ne sono andati tutti all’estero.

La presentatrice, dopo il divorzio da Dario Acocella, è single e si occupa della sua bambina. Anche su Instagram, Jonathan dichiara il suo amore per Bianca. Ovviamente si tratta solo di una battuta affettuosa, anche se tra i due c’è grande sintonia.

La Guaccero pubblica sul suo profilo Instagram una foto in cui è abbracciata a Kashanian. E lui commenta: “E comunque un po’ ci amiamo in questa foto ♥️ Gli occhi non mentono! 👀”.

Bianca e Jonathan sono partner professionali perfetti a Detto Fatto. Non a caso la trasmissione di Rai 2 è stata promossa anche al sabato, superando tutte le critiche e i pregiudizi su Bianca nei confronti di Caterina Balivo. Così qualcuno scrive sui social: “Alla faccia di chi vi dava per finiti“.

E ancora: “Infatti…alla facciaccia di chi li vuole male… gente invidiosa e cattiva 🤮🤮 bravissimi Bianca Gion.ma anche tutto il cast di detto fatto…”.

Nei giorni scorsi erano anche circolate voci che la Guaccero fosse in trattativa con Tv8. Ma pare che l’accordo non si sia raggiunto.