Bianca Guaccero dolcissima su Instagram: dedica al suo grande amore, la figlia Alice

Cos’è l’amore vero? Se è vero che non esiste una definizione che possa racchiudere tutto il suo significato o disegnarne i contorni, è altrettanto vero che ci sono immagini che possono raccontarlo: quella che Bianca Guaccero ha scattato alla figlia ne è un esempio assoluto.

La conduttrice si sta momento un periodo di vacanza in Puglia, la sua terra natale, cui è profondamente legata. Tra il mare e il sole la Guaccero sta ricaricando le pile dopo una stagione televisiva densa e impegnativa e dopo l’ultima puntata di Detto Fatto, programma che ha riscosso estremo successo e la impegna su diversi livelli.

Negli ultimi giorni si è vociferato, per altro, che non fosse sola in questo momento di relax: una romantica stanza con tanto di petali di rosa aveva fatto già sognare i fan, che si sono emozionati ancora di più quando Bianca ha condiviso una stories con due calici di vino sorseggiati su una terrazza panoramica, dando per certo che fosse in dolce compagnia.

Nelle ultime ore, però, Bianca ha pubblicato una foto che mette da parte (almeno per il momento) qualsiasi speculazione su presunti compagni o ritorni di fiamma: quella che ritrae il suo più grande amore, la figlia Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella.

La foto cattura la piccola Alice al tramonto, in barca, adagiata sul sedile con viso sereno e lo sguardo perso verso l’orizzonte. Bianca ha catturato questo momento magico e lo ha accompagnato a una dedica dolcissima:

Due soli…

La Guaccero, seppur estremamente riservata su quella che è la sua vita privata, ha sempre affermato di avere un fortissimo senso della famiglia. La nascita di Alice è stata una delle sue gioie più grandi: nata nel 2014, ha portato nella vita della conduttrice un amore smisurato.

In queste ore, dunque, la conduttrice è con la compagnia più speciale che si possa desiderare. E tra un tuffo e un abbraccio alla sua piccola pensa già a Detto Fatto, che quest’anno pur tornando a ottobre e non a settembre sarà carico di novità e sorprese, tutte da organizzare con cura.