Bianca Guaccero su Instagram a 14 anni: bellissima già allora

Bianca Guaccero su Instagram: semplicemente stupenda

Bianca Guaccero su Instagram mostra una foto a 14 anni, svelando che era bellissima già allora. Il tempo e il successo non hanno cambiato la conduttrice di Detto Fatto che è rimasta la stessa di tanti anni fa. Attrice e presentatrice, Bianca ne ha fatta di strada nel corso del tempo diventando una professionista affermata e molto amata dal pubblico.

Fra qualche settimana la Guaccero tornerà al timone di Detto Fatto, lo show di Rai Due che ha condotto dopo l’addio di Caterina Balivo e che sarà in onda da fine ottobre. Nel 2020 debutterà anche nella giuria di Tale e Quale Show accanto a Carlo Conti, ma soprattutto sarà la protagonista de Il Medico della Mala, l’attesissima fiction con Marco Bocci in cui torna a recitare. Se la carriera procede a gonfie vele, nella vita privata Bianca è ancora single. La presentatrice ha scritto la parola fine al matrimonio con Dario Acocella, da cui ha avuto la figlia Alice, ma è ancora in cerca del vero amore. Di recente ha confessato il desiderio di diventare di nuovo mamma. “Un altro figlio? Lo farei anche subito – ha spiegato -. Manca però la materia prima. L’altra notte, in un attimo di serenità, ho pensato che io sono sempre stata alla ricerca di uomini scuri, dal fascino mediterraneo, invece ora mi rendo conto di desiderare un tipo biondo e con gli occhi blu: una sorta di principe azzurro”.

“14 anni”, ha scritto la conduttrice 39enne commentando lo scatto in cui è appena adolescente e già splendida. La foto è stata apprezzata moltissimo dai follower. “Sei nata bellissima”, “Ma che bella”, “Meraviglia”, sono alcuni dei messaggi ricevuti da Bianca. “Quello sguardo malinconico a prescindere – ha scritto una fan -, già allora, direi da sempre, lo riconosco…nasce dalla speciale sensibilità della nostra terra, da un cuore immenso e dalla voglia di sentirsi “adeguati” sempre…uno sguardo che va di pari passo con la potente autocritica, che affligge, ma rende uniche!”. Immediata la risposta della Guaccero che si è riconosciuta nella descrizione. “Che bel messaggio – ha replicato la presentatrice -. Chapeau anche alla tua di sensibilità!”.