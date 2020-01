Bianca Guaccero incanta su Instagram. E spuntano video segreti

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero lascia senza fiato i suoi fan, condividendo su Instagram una sua foto vintage.

Lo scatto in bianco e nero ritrae la presentatrice mentre è al trucco in camerino, probabilmente dietro le quinte di Detto Fatto. Nonostante le indiscrezioni secondo cui lascerà il programma di Rai 2 alla fine della stagione, per iniziare una nuova avventura su Tv8 dove potrebbe incrociare Giovanni Ciacci, la bella Bianca continua a incantare il suo pubblico con queste immagini conturbanti su Instagram.

Qui la presentatrice sbatte i suoi occhioni da cerbiatto mentre si sottopone agli ultimi ritocchi di make up. E indossa un abito a sottoveste di cui cade maliziosamente una spallina. I fan non resistono a tanta bellezza e i commenti sono tutti di questo tenore: “Che bella foto! sei splendida”. E poi: “Sei sempre uno spettacolo…Bella è Bravissima…”.

I complimenti non si sprecano: “Sei una bellissima persona e sei brava a condurre detto fatto ogni giorno che passa diventi sempre più brava”. Altri si spingono oltre: “oh mio dio ma sei carina e molto sexy top model”. E ancora: “Beh lo saprai sicuramente che sei bellissima”.

C’è chi ne approfitta per chiedere conferma alla Guaccero se davvero lascerà Detto Fatto: “Ciao..ma è vero che lasci il programma..😖noooo”.

Intanto Detto Fatto si fa sempre più scoppiettante, soprattutto la rubrica di Jonathan Kashanian. Tra lui e la conduttrice c’è grande affinità e Bianca ne approfitta per metterlo in imbarazzo, con ironia, svelando un video dell’ex gieffino che canta Gigi D’Alessio. A quel punto Jonathan promette vendetta e minaccia di avere delle clip segrete della Guaccero e rivela pure di alcuni regali ricevuti da un presunto spasimante.