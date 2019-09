Bianca Guaccero in crisi: arriva Jonathan. Ed polemica per Ciacci

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero è in difficoltà con Detto Fatto ma ora la soluzione potrebbe trovarsi in Jonathan Kashanian.

L’ex gieffino ed ex naufrago è comparso in studio dal 25 settembre ed è stato un successo. È piaciuto talmente tanto che, come riporta Il Giornale, l’hanno voluto come membro fisso del cast. Tutti i giorni Jonathan si occuperà della rubrica di gossip, Senti di chi si sparla. In più sarà presente in altri momenti della trasmissione con interventi frizzantini che però al momento restano top secret.

Jonathan pare proprio sia la persona ideale per risollevare i dati di ascolto di Detto Fatto, sia perché la sua rubrica sul gossip piace moltissimo, sia perché c’è grande sintonia con Bianca Guaccero, sintonia che invece è del tutto assente con Guillermo Mariotto col quale ha battibeccato perfino in diretta.

Se dunque la bella Bianca sembra aver trovato la soluzione ai suoi guai, le polemiche intorno a Detto Fatto non sono certo finite. Giovanni Ciacci, grande protagonista delle precedenti edizioni, ha lanciato una battuta al vetriolo affermando che la trasmissione è finita da quando se ne è andata Caterina Balivo lo scorso anno. La Guaccero non ha replicato, al suo posto è invece intervenuta Elisa D’Ospina.

La modella curvy in studio ha difeso lo show senza mai nominare Ciacci, però è stata chiara: “Faccio parte da otto edizioni di questo programma e in questi giorni ne ho sentito parlare un po’ troppo. Questo programma mi ha convinto a tornare sempre di più perché si sta bene. Questo piccolo schermo ha regalato popolarità a tanti di noi, che abbiamo un lusso: portare il sorriso nelle case delle persone. Sputare nel piatto dove si mangia è una cosa che nella vita non deve mai essere fatta”. Poi ha ringraziato e fatto i complimenti alla Guaccero.

Non è la prima volta che la D’Ospina interviene in difesa della presentatrice pugliese e proprio sempre nei confronti delle critiche di Ciacci.