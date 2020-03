Bianca Guaccero, imprevisto in diretta a Pronto Detto Fatto per la figlia

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Piccolo imprevisto per Bianca Guaccero durante l’ultima diretta di Pronto Detto Fatto. Mentre la conduttrice stava parlando ai fan infatti ha fatto irruzione la figlia Alice. L’attrice di Capri è molto legata alla piccola, nata dal matrimonio con Dario Acocella, suo ex marito.

Mamma e figlia si trovano nella loro casa di Roma da dove Bianca trasmette le dirette Instagram del nuovo format. Da quando la Rai ha deciso di sospendere diverse trasmissioni, le conduttrici si sono organizzate per fornire comunque una forma di intrattenimento ai fan. Caterina Balivo dopo lo stop imposto a Vieni da Me ha organizzato delle dirette dedicate ai libri insieme al marito Guido Maria Brera, mentre Elisa Isoardi ha deciso di preparare qualche piatto da proporre ai follower in attesa di tornare in tv con La Prova del Cuoco.

Bianca Guaccero, insieme al team di Detto Fatto, ha ideato Pronto Detto Fatto, un format nuovissimo che va in onda tutti i giorni alle 14 su Instagram. Le prime puntate hanno già ottenuto un grandissimo successo, scatenando anche i gossip su un presunto flirt fra la presentatrice e il calciatore Adil Rami. Nell’ultima puntata però i fan hanno scoperto un altro lato della conduttrice: quello di dolcissima mamma.

Nel corso della diretta infatti Bianca ha soccorso la figlia Alice che ha fatto irruzione nella diretta perché spaventata da un ragno. “Scusate, si è spaventata”, ha detto la Guaccero, che ha svelato che la piccola ha paura dei ragni, proprio come lei. “Piange perché ha toccato una ragnatela – ha svelato ai follower -. Lei ha molta paura dei ragni e si è spaventata. I ragni non fanno niente, ti difendo io”.

La presentatrice è poi tornata a parlare di Adil Rami. Jonathan le ha mostrato alcune foto del calciatore chiedendole di dargli una possibilità, ma Bianca, dopo aver parlato con l’astrologo, non è sembrata interessata. “Due capricorno si scontrano”, ha detto.