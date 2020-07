Bianca Guaccero e Anna Tatangelo si sfidano in bikini: le foto su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero e Anna Tatangelo: bikini a confronto

Anna Tatangelo e Bianca Guaccero stanno deliziando i fan condividendo sui loro profili Instagram alcune foto in bikini che lasciano senza fiato. Il confronto è inevitabile, anche perché le due si sono fatte reciprocamente i complimenti per la loro forma fisica smagliante.

Ma procediamo con ordine. Bianca Guaccero si sta godendo le sue vacanze al mare con il nuovo amore e tra una gita in barca e serate da favola dove sfoggia mini-dress sensazionali, non possono mancare selfie in bikini. Ma a destare l’attenzione è la foto, condivisa sul suo profilo, che la ritrae con un due pezzi animalier che svela la perfezione del suo fisico e della sua abbronzatura.

Poco dopo Anna Tatangelo, che dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio, ha rivoluzionato il suo look, risponde su Inatagram con due immagini altrettanto conturbanti. La cantante di Sora indossa un bikini spezzato: top azzurro e slip a righe, che esalta il belly slot d’ordinanza, la pancia ultra piatta e gli addominali d’acciaio. Mentre gli occhiali a specchio nascondono lo sguardo che sembra perdersi in lontananza. la foto successiva invece rivela curve e lato B tonico. Impossibile dunque restare indifferenti a tale bellezza.

Nemmeno Bianca Guaccero resiste e commenta: “Senza fisico! 😁 Toppissima!!!”. E Anna replica: “❤️🥰grazie tesò🙏🏻”. Mentre tra i fan c’è l’imbarazzo della scelta, impossibile determinare chi vince lo scettro del bikini perfetto. E c’è chi risponde alla presentatrice di Detto Fatto: “@biancaguacceroreal pure tu non scherzi mica”.

Per il resto sono solo complimenti. E non manca chi sottolinea quale bellezza ha perso D’Alessio facendosi scappare Anna: “Cosa si è perso Giggino D Alessio!”. Il segreto di bellezza della Tatangelo? È presto svelata su Instagram la sua dieta: “Si vede che la colazione con Riso e uova ha risultati eccezionali …brava”, ma lei precisa: “a colazione no!!!a pranzo si😋”.

Anche per la Guaccero l’entusiasmo è alle stelle: “Donna mediterranea bellissima!!!” e ancora: “Una Bellazza NATURALE Complimenti !”. Chissà se Bianca e Anna seguono lo stesso workout proposto da Michelle Hunziker che ha scolpito il corpo di Elisabetta Gregoraci?