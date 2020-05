Bianca Guaccero, critiche per le distanze non rispettate con Jonathan: lei si scusa

editato in: da

Nel corso della puntata di Detto Fatto di lunedì 25 maggio, Bianca Guaccero ha violato le distanze sociali con Jonathan Kashanian, ancora una volta suo compagno di viaggio nella trasmissione pomeridiana di Rai 2. Il fatto, che ha destato non poca polemica sul web, è avvenuto nel corso dello spazio Superclassifica Jon, dedicato, nel caso specifico della puntata sopra ricordata, alle cover di alcune delle canzoni italiane di maggior successo.

Il momento della trasmissione dedicato a Jonathan Kashanian si è aperto con lui che ha fatto i complimenti alla padrona di casa definendola “la Sharon Stone di Bitonto” e notando subito dopo la mancanza di abbinamento cromatico tra la gonna e le scarpe. Dopo questa divertente parentesi, la Superclassifica Jon è entrata nel vivo con un focus sul brano di Anna Tatangelo Bastardo, presentato dalla cantante di Sora a Sanremo nel 2011.

Pima di rivelare che la canzone, scritta dalla Tatangelo assieme a Gigi D’Alessio, è diventata una cover di successo in Grecia, Jonathan ha sottolineato che la Guaccero in quel momento era vestita con un outfit molto simile a quello sfoggiato da Lady Tata a Sanremo. Ha altresì specificato che il brano è dedicato a un amore adolescenziale della cantante, che ai tempi l’aveva tradita.

Subito dopo, è arrivato sul palco Gianpaolo Gambi che ha proposto il sondaggio della giornata, chiedendo al pubblico di trovare un momento particolare della propria vita legata a una canzone. Lo spazio Superclassifica Jon è andato avanti tra musica e tanta complicità tra Bianca Guaccero – che ha recentemente lanciato un appello speciale a Milly Carlucci proponendosi come concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro – e Jonathan.

Tra commenti sulle cover e un ricordo della colonna sonora dei mondiali di calcio di Italia ’90 (Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato), ad un certo punto la conduttrice si è avvicinata all’amico e, per scherzo gli ha rubato il cappello e ci ha urlato dentro, rimettendoglielo poi in testa.

La Guaccero si è resa conto dell’errore e, poco dopo, lo ha ammesso. “Sai che non ci ho pensato… mi sono avvicinata a te e non avrei dovuto”: queste le parole di Bianca, alle quali Jonathan ha replicato sottolineando con tono ironico che disinfetterà il cappello, accessorio che ha reso celebre il suo look in tv ormai da anni.