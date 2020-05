Guaccero, a Detto Fatto la sorpresa di Adil Rami: è lui il corteggiatore anonimo

editato in: da

Sorpresa in diretta per Bianca Guaccero, durante la puntata di oggi di Detto Fatto. La conduttrice, impegnata con Jonathan Kashanian a commentare la sua “Superclassifica Jon”, si è vista recapitare una rosa rossa.

La Guaccero, palesemente imbarazzata, in un primo momento ha pensato che fosse uno scherzo del suo amico Jonathan, che si è subito difeso affermando di non sapere nulla. “Una rosa rossa? Ma chi me la manda? Nessuno lo sa? Fatemi sapere che almeno ringrazio”, ha chiesto la conduttrice, ma non ha ricevuto risposta dallo staff del suo programma.

Il corteggiatore della bella presentatrice è rimasto per alcuni minuti nell’anonimato: la puntata stava proseguendo come al solito, quando la “Superclassifica Jon” è stata interrotta da un video messaggio, che ha svelato l’identità del mittente della rosa rossa.

A sorprendere Bianca è stato Adil Rami, il calciatore della nazionale francese che era già intervenuto nelle scorse settimane durante una diretta su Instagram di Pronto Detto Fatto, il format 2.0 ideato per continuare a tenere compagnia agli spettatori durante il periodo di emergenza sanitaria che ha visto lo stop di molti programmi, tra cui anche Detto Fatto.

Il bel calciatore ha quindi svelato di essere l’autore dell’omaggio floreale, mandando un video con delle parole che lasciano poco spazio all’interpretazione:

Ciao Bianca, non te lo aspettavi, vero? Volevo dirti che io lo so che tu sei a Milano, io sono a Nizza, sono a poche ore di macchina. Quindi interpreta questo messaggio come vuoi e ci vediamo presto!

Il messaggio di Rami ha lasciato senza parole la Guaccero, che però ha voluto immediatamente fare delle precisazioni ai suoi telespettatori:

Prima che si scatenino tutti i blog dell’universo, intanto grazie per questo pensiero, sei stato gentilissimo, però ci tengo a dirvi pubblicamente in diretta che io questa persona non la conosco, non l’ho mai incontrata.

La conduttrice ha poi continuato con l’obiettivo di fare chiarezza, spiegando come fossero andate le cose nelle scorse settimane: