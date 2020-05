Bianca Guaccero, Detto Fatto confermato dalla Rai: la nuova stagione si farà

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

La Rai ha preso una decisione: la terza stagione di Detto Fatto si farà e a condurla sarà Bianca Guaccero. A svelarlo è TvBlog secondo cui la conduttrice sarebbe stata riconfermata dall’azienda di viale Mazzini. Nelle scorse settimane si era parlato spesso di un possibile addio dell’attrice alla trasmissione. Bianca, come è noto, è approdata a Detto Fatto due anni fa dopo che Caterina Balivo aveva scelto di lasciare il timone per tentare l’avventura di Vieni da Me.

L’esordio è stato ottimo, ma con il tempo la squadra è cambiata. Giovanni Ciacci ha abbandonato Detto Fatto, la Guaccero non ha trovato subito un’intesa con Mariotto e a peggiorare la situazione ci sono stati gossip e confronti con la Balivo. Bianca però a tenuto duro e oggi è amatissima dal pubblico che non può fare a meno dello show.

La trasmissione non solo andrà in onda anche nella prossima stagione, ma sarà presente anche in una versione week end. Come era stato anticipato dalla rete qualche mese fa, la conduttrice terrà compagnia ai fan il sabato dalle 11 alle 13. Qualche giorno fa Bianca si era sfogata su Instagram, smentendo con grande fermezza le voci di uno stop di Detto Fatto. “Io voglio dirvi solo questo, e poi non torno più sull’argomento. Ne hanno scritte di tutti i colori. Non fidatevi! – aveva tuonato -. Quello che scrivono nasce da fantasie oniriche: si svegliano la mattina e decidono di inventare storie. Poi siamo noi che ne rispondiamo. Non vi fidate. È tutto a posto. Si torna presto”.

La conferma di Detto Fatto sarebbe legata anche all’enorme successo di Pronto Detto Fatto. Dopo lo stop della Rai alla trasmissione infatti Bianca non si è arresa, ma ha lanciato un nuovo format su Instagram. Lo show ha confermato la sua bravura come conduttrice, ma anche la grande intesa con Jonathan Kashanian, volto molto amato della trasmissione.

“Non è un programma finito – aveva detto lei qualche settimana fa a Vanity Fair -, perché le curve parlano da sole e sono in super salita. Abbiamo faticato più del normale per arrivare a questi risultati, ma l’importante è che ce l’abbiamo fatta”.