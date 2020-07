Bianca Guaccero, le tenere parole di Jonathan Kashanian: “Mi manchi”

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

È tempo di relax per Bianca Guaccero, che si sta godendo le sue vacanze in Puglia, circondata dagli affetti più cari. Tuttavia c’è una persona, diventata fondamentale per lei, che manca all’appello: si tratta della sua spalla destra, Jonathan Kashanian.

L’estroso conduttore, che affianca la bella Bianca a Detto Fatto, non ha mai nascosto di volerle molto bene. Il loro rapporto è fatto di affetto e stima reciproca e Kashanian è sempre stato uno dei punti di riferimento della Guaccero, che lo ha sempre esaltato per le sue doti, per la sua ironia e per il suo talento.

La loro complicità in tv è palese: a Detto Fatto i due scherzano, si divertono e si prendono in giro come due ragazzini, cosa che non sfugge al pubblico, che li segue anche per la loro amicizia spontanea che fa sentire quasi in famiglia tutti coloro che li osservano da casa.

Dopo l’ultima puntata dello show pomeridiano, i due, però, si sono separati. Attenzione, non per uno screzio, ma semplicemente perché Bianca è andata in vacanza dapprima con le sue amiche, godendosi sole, mare e divertimento, e poi con la figlia Alice. La conduttrice non si è mossa dal suo Salento e dagli scorci straordinari che le hanno dato i natali, mentre Jonathan è volato prima in Campania per riabbracciare il nipote, poi in Toscana per stare con i suoi genitori e, infine, a Monaco per un impegno lavorativo.

Una separazione lunghissima se si tiene presente che i due hanno lavorato fianco a fianco per tantissimi mesi e che conseguentemente erano abituati a vedersi ogni giorno. A esprimere il desiderio di tornare vicini il prima possibile è stato Kashanian. Per accompagnare una foto con la Guaccero sullo sfondo del Duomo di Milano pubblicata su Instagram, il conduttore ha scritto una tenera dedica:

Mi mette serenità guardare questa foto. Manchi.

Parole tenerissime, cui la Guaccero ha subito risposto scrivendo «Mi manchi anche tu! Ma ti aspetto presto in Puglia!». Reunion in vista? Di certo sarebbe tenerissimo vedere i due insieme fuori dallo studio, affiatati e rilassati. Non resta che aspettare.