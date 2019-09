Bianca Guaccero nella bufera per colpa di uno spot

editato in: da

Critiche e commenti negativi hanno letteralmente travolto Bianca Guaccero sui social nelle ultime ore.

Tutto è partito da uno spot pubblicato sul suo profilo Instagram, uno sketch pubblicitario per il lancio della nuova stagione di Detto Fatto, di cui sarà di nuovo al timone. Il video in questione vede come protagonista la conduttrice insieme all’attore Giampaolo Gambi il quale, per vendicarsi di uno scherzo fatto dalla Guaccero (e ripreso in uno spot precedente), propone a quest’ultima una pietanza alquanto particolare.

Il co-conduttore di Detto Fatto, nello spot incriminato, offre un piatto di gamberetti a Bianca, crostacei ai quali la presentatrice Rai è allergica. Nel breve video condiviso sui social, infatti, si vede lei che finge di sentirsi male e svenire. Quella che è stata pensata come una gag divertente, però, non è stata percepita allo stesso modo dagli utenti che seguono il programma attivamente anche sui social.

Molti si sono detti indignati per il modo “superficiale” in cui è stato trattato l’argomento. “Di allergia si può morire”, ha scritto qualcuno. “Vergognati”, ha poi tuonato l’utente particolarmente infastidito dallo spot, “Non si scherza su queste cose”. I toni dei commenti sono diventati così aspri che, a un certo punto, la conduttrice in persona ha deciso di intervenire per placare un po’ gli animi.

“Con lo sketch sul gamberetto volevo ironizzare su un mio problema personale”, ha commentato Bianca Guaccero quando la polemica l’aveva già travolta. “Sono realmente allergica e ho la fobia del cibo. Se qualcuno si è sentito offeso, domando scusa – ha poi aggiunto la stessa – Però ci tenevo a dirvi che sono una di voi e so bene di cosa stiamo parlando”.

La nuova stagione di Detto Fatto, dunque, si è aperta con una polemica che probabilmente né gli addetti ai lavori né la Guaccero avevano messo in conto. Ad onor del vero, però, molti hanno apprezzato lo sketch girato da Bianca e Giampaolo Gambi, e diversi sono i commenti su Instagram che lo dimostrano. Alcuni si sono detti così divertiti dalla cosa da proporre l’idea di realizzare direttamente una sitcom con Bianca e Gambi come protagonisti.