Bianca Guaccero, la confessione dopo i problemi: “Il palco è la mia vita”

Bianca Guaccero si confessa su Instagram svelando l’amore per il suo lavoro, nonostante i problemi. Nell’ultimo periodo si è parlato spesso del calo di ascolti subito da Detto Fatto, il programma condotto dall’attrice dopo l’addio di Caterina Balivo. Non solo, la showgirl è tornata in televisione con Una storia da cantare, ma la trasmissione realizzata con coppia con Enrico Ruggeri non ha ottenuto i risultati sperati.

Nonostante ciò, Bianca continua ad avere il sostegno del pubblico e su Instagram ha raccontato la passione per ciò che fa, ma anche i sacrifici che ha dovuto affrontare per arrivare sul palco. “Sguardo concentrato… che racchiude tutti i sacrifici che ho fatto nella vita – ha scritto su Instagram -, tutte le scelte, le lontananze, le rinunce. Il palco è la mia vita, ed ho scoperto un grande amore in questi due anni, quelle lucine rosse che si accendono e ci uniscono. Senza filtri, senza paracadute”.

La conduttrice, arrivata al successo grazie alla fiction Capri, non ha nascosto di aver fatto molti sacrifici per arrivare dove è oggi. Mamma della piccola Alice, nata dall’amore per l’ex Dario Acocella, Bianca ha dimostrato negli anni, con grande dedizione, di amare ciò che fa.

“Ed anche se non è sempre facile lottare per arrivare a quelle “lucine”, ed anche se a volte bisogna abbattere le onde contrarie – ha spiegato la Guaccero -, credo che alla fine valga sempre la pena di provarci, di perseverare, di desiderare di migliorarsi sempre, perché ci si sente sempre manchevoli… soprattutto quando ci troviamo difronte al privilegio di fare ciò che amiamo dal profondo”.

“Io sono questa – ha concluso Bianca su Instagram -, e non sono nessuno, sono solo una persona che da pazza scriteriata, ha creduto fin da bambina in un sogno. Non voglio aggiungere nient’altro. Se non grazie per ogni grammo d’amore che mi dedicate. Vi voglio bene e sappiate che voi siete la parte più autentica e la soddisfazione più grande del nostro lavoro”.