Bianca Guaccero, il bacio virtuale con Jonathan fa impazzire Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero ha compiuto 39 anni e a Detto Fatto si festeggia il compleanno della presentatrice che su Instagram ringrazia con un tenero messaggio.

La bella conduttrice pugliese, dopo aver fatto un bilancio della sua vita alle soglie dei 40 anni, ha voluto contraccambiare l’affetto ricevuto condividendo sui social due foto scattate in trasmissione che la ritraggono con Jonathan Kashanian. Nella prima, Bianca con uno sfavillante abito rosso, tiene tra le mani un mazzo di rose fucsia, mentre lui l’abbraccia sorridente. Nell’altra davanti a due torte golose, i due si scambiano un bacio virtuale sulle labbra.

Tanto è bastato per far scatenare i follower della presentatrice che si sono precipitati a commentare su quanto sono belli insieme quei due: “Siete Stupendi”. E ancora: “Bellissimi e pieni di allegria che ci comunicate ❤️grazie 😘”. Qualcuno forse pensa che si siano fidanzati: “Ma insieme spaccate👏👏🏻Bravissimi!!!!auguri a voi due❤️”. E poi: “Tanti auguri a tutti e due”. Ma Bianca è felicemente single e l’ha confessato in tv.

I festeggiamenti per la Guaccero e il luccichio dei suoi occhi per la dedica ricevuta dai genitori, oltre al dono della figlia, ha commosso tutti: “Hai resistito ai tuoi compagni di lavoro…al messaggio di tua figlia…ma alla dedica sulla torta dei tuoi genitori non ce l’hai più fatta!! 😍Quegli occhi scolati di mascara sono la cosa più dolce che ti rappresenta!!! Sei genuina….spontanea…”. Insomma, un vero e proprio apprezzamento da parte del pubblico.

Questa manifestazione d’affetto però avviene proprio quando si è diffusa l’indiscrezione, riportata dal magazine Chi, che Bianca lascerà Detto Fatto a maggio per traslocare su Sky con cui avrebbe già firmato un contratto.