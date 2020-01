Bianca Guaccero annuncia il futuro in tv su Instagram. E l’ex Ventola la prende in giro

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero annuncia il futuro in tv su Instagram e l’ex Nicola Ventola la prende in giro. Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo addio a Detto Fatto, la trasmissione che conduce da due anni e dove è approdata dopo Caterina Balivo, oggi al timone di Vieni da Me.

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la conduttrice avrebbe già firmato un contratto con Sky per presentare uno show su Tv8. Bianca non ha mai confermato o smentito queste rivelazioni, ma su Instagram nelle ultime ore ha parlato del suo futuro in tv. Presto infatti la cantante sarà di nuovo in prima serata su Rai Uno con la trasmissione Una storia da cantare in coppia con Enrico Ruggeri.

La trasmissione, andata in onda a novembre, aveva registrato ottimi dati d’ascolto e tornerà anche a febbraio, come ha confessato Bianca in un post sui social. “Sono felice di annunciarvi che dal 15 Febbraio torneremo io e Enrico Ruggeri con una storia da cantare il sabato sera! – ha scritto, pubblicando una foto con il cantante -. Racconteremo la storia di altri straordinari cantautori che hanno segnato per sempre la storia della musica italiana! Sono onorata, felice e sappiate che sarà uno spettacolo unico! Un sogno per me! Un sogno enorme che volevo condividere con tutti voi che siete lo spirito pulsante del nostro mestiere! Vi voglio bene!”.

A commentare il post tantissimi fan che hanno espresso grande entusiasmo per il ritorno in prima serata. Fra loro anche Nicola Ventola, ex compagno della Guaccero, che ha postato un commento divertente, prendendola in giro per la sua espressione nella foto. “Il muso a piccione stai a fare”, ha scritto l’ex calciatore che è stato legato alla modella per moltissimi anni.

“Si dice a sedere di gallina! – ha immediatamente replicato Bianca -. In realtà stavo dicendo “ehi tu!””. Uno scambio di battute che ha appassionato i follower di Instagram visto che da tempo si parla di un ritorno di fiamma fra Ventola e la Guaccero. I due dopo l’addio sono rimasti amici, in seguito la conduttrice è stata sposata con Dario Acocella, da cui ha divorziato nel 2017 e che gli ha regalato la figlia Alice.