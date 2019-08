Bianca Atzei e Stefano Corti: “Innamorati grazie a D’Alessio e Tatangelo”

editato in: da

Bianca Atzei è di nuovo felice e in parte è tutto merito di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

A svelarlo è stata proprio la cantante che, dopo aver sofferto per Max Biaggi, oggi è tornata a sorridere accanto a Stefano Corti. La relazione con l’inviato delle Iene è iniziata per caso grazie all’amica Anna e a qualche coincidenza. I due infatti si conoscevano da molto tempo, ma non avevano mai avuto modo di chiacchierare o trascorrere del tempo insieme.

L’occasione per innamorarsi è arrivata grazie a un concerto di Anna Tatangelo in cui era presente anche Gigi D’Alessio. La Atzei, che è molto amica della cantante, in quell’occasione è riuscita a conoscere meglio Stefano Corti.

“Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo – ha svelato Bianca a Confidenze -. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo”.

La Atzei ha confessato di essersi inizialmente opposta al corteggiamento dell’inviato delle Iene, ma di aver ceduto, innamorandosi, grazie alla sua simpatia. “Lui non si è fatto scoraggiare – ha confessato -, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante. Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”.

Bianca ha alle spalle una relazione importante con Max Biaggi, finita improvvisamente dopo che lei l’aveva supportato nelle difficili settimane in cui, in seguito a un incidente, era stato ricoverato in ospedale. In seguito la cantante aveva partecipato all’Isola dei Famosi, dove aveva conosciuto Jonathan Kashanian.

“Non me lo aspettavo – ha svelato parlando del nuovo amore -. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”.