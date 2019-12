Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti: l’indiscrezione

editato in: da

Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, la cantante aspetterebbe un figlio dal compagno. Le fonti raggiunte dal settimanale affermano che l’artista non avrebbe ancora superato il terzo trimestre, per questo motivo avrebbe deciso di non svelare la lieta notizia.

Nel frattempo gli amici della coppia riferiscono che i due innamorati sarebbero al settimo cielo, felici di coronare con un figlio la loro splendida storia d’amore. La love story con l’inviato delle Iene era arrivata per Bianca dopo l’addio a Max Biaggi e una lunga sofferenza.

La cantante era rimasta accanto al pilota dopo l’incidente gravissimo che l’aveva costretto al ricovero. Quando Max era uscito dall’ospedale però aveva deciso di lasciarla per dedicarsi maggiormente ai figli nati dall’amore per Eleonora Pedron. Una delusione cocente per la Atzei, che poco dopo aveva scelto di partire per l’Isola dei Famosi.

La vicinanza di Jonathan Kashanian le aveva consentito di superare la sofferenza e di tornare a sorridere, nonostante tutto. Poi l’incontro, magico, con Stefano Corti, durante un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, le risate, la complicità e una relazione che oggi procede a gonfie vele.

Su Instagram, Bianca aveva raccontato le presentazioni ufficiali del fidanzato con i suoi genitori, svelando che Corti, dopo aver perso una scommessa, si era presentato in boxer e ciabatte. “Mamma e papà l’hanno presa tranquillamente – aveva detto -, perché conoscevano già Stefano per il suo lavoro”.

Ospite di Io e Te, programma di Pierluigi Diaco, la Atzei aveva parlato di un legame forte, fra passione e risate. “C’è molta passione e mi fa molto ridere – aveva detto -, per una donna è una cosa molto importante e mi fa stare bene”.

Ora la coppia si prepara a festeggiare insieme il Natale e forse anche qualcosa di più importante. Per ora Bianca non ha confermato nè smentito su Instagram la gravidanza. Anche Stefano Corti ha scelto di rimanere in silenzio. L’inviato delle Iene ha alle spalle una storia importante con Veronica Ruggeri che, per uno strano scherzo del destino, oggi è legata a Nicolò De Devitiis il qualche, per un breve periodo, è stato fidanzato con Eleonora Pedron, ex di Biaggi.