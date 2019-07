Bianca Atzei, la romantica confessione sul fidanzato Stefano Corti

editato in: da

Già qualche settimana fa Bianca Atzei e Stefano Corti erano usciti allo scoperto su Instagram, ma ora la cantante si è per la prima volta confessata ai microfoni di Io e Te, svelando qualche dettaglio della sua relazione.

Bianca è stata, infatti, ospite della trasmissione di Rai1 e ha risposto alle domande di Pierluigi Diaco, parlando della sua vita sentimentale e della sua ritrovata felicità. A quanto pare, l’artista si sta finalmente risollevando da un lungo periodo difficile, iniziato ormai un paio d’anni fa.

Dapprima l’incidente in pista di Max Biaggi, all’epoca il suo fidanzato, e i tanti sacrifici per rimanere al suo fianco in ogni momento; poi la doccia fredda, quando alla fine dell’estate 2017 i due si sono improvvisamente lasciati. Bianca aveva deciso di ritrovare se stessa partecipando all’Isola dei Famosi 13, ed è qui che ha stretto un bellissimo rapporto – un’amicizia speciale – con il naufrago Jonathan Kashanian.

Ora è il momento di lasciar andare il passato e indossare nuovamente il suo miglior sorriso. La Atzei, come ha rivelato nel corso dell’intervista, è infatti finalmente felice al fianco di Stefano Corti. L’inviato de Le Iene ha fatto breccia nel suo cuore già qualche mese fa:

“Ormai basta definirlo tenero amico, è un fidanzato. Va avanti da qualche mese. C’è molta passione. Mi fa molto ridere, e questo per una donna è la cosa più importante” – ha spiegato Bianca, rivelando poi un simpatico aneddoto – “Ha conosciuto i miei genitori. Prima ha chiesto ai follower un consiglio, se doveva presentarsi alla prima cena vestito elegante o in boxer e ciabatte. Lui si è presentato in boxer e ciabatte, ma i miei genitori sono molto moderni e giovani, l’hanno presa bene. Bisogna prendere la vita con un po’ di leggerezza”.

Che tra Bianca e Stefano ci fosse un rapporto speciale era ormai evidente da un po’. Nelle scorse settimane, la cantante aveva pubblicato una bellissima foto, accompagnata da una dedica che aveva emozionato tutti i suoi fan. Poi, qualche giorno fa, è stato il turno di uno scatto di coppia con un’altra romantica frase d’amore:

Sono le cose più semplici a farci star bene. E quando le riscopri sono ancora più belle di come te le ricordavi. Basta saper aspettare…

Anche l’inviato della trasmissione di Italia 1 si è esposto in prima persona su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan. In particolare, ha soddisfatto la curiosità di molti svelando il modo in cui lui e la Atzei si sono conosciuti: a quanto pare, il primo incontro è avvenuto lo scorso inverno durante un concerto di Anna Tatangelo!